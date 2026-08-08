Milei aseguró que tendrá hasta US$70.000 millones para enfrentar una eventual corrida cambiaria

El presidente Javier Milei aseguró que el Gobierno busca contar con un “poder de fuego” de hasta US$70.000 millones para hacer frente a una eventual corrida cambiaria . La afirmación fue realizada durante una entrevista con LN+, en la que detalló cómo proyecta conformar ese respaldo financiero y defendió la estrategia de acumulación de reservas.

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De acuerdo con el mandatario, el programa acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) contemplaba inicialmente una acumulación de reservas de entre US$7.000 millones y US$10.000 millones , pero el Banco Central habría conseguido hasta el momento cerca de US$14.000 millones de reservas propias . Si continúa el ritmo previsto, Milei proyectó llegar a US$20.000 millones hacia fin de año .

“ Nosotros habremos acumulado US$20.000 millones por si tenemos un evento complicado ”, señaló el Presidente durante la entrevista.

La cifra mencionada por Milei no corresponde únicamente a dólares disponibles actualmente en las reservas del Banco Central. El cálculo oficial contempla distintas fuentes de respaldo financiero .

Entre ellas aparecen las reservas que el Gobierno espera continuar acumulando, el swap con Estados Unidos por US$20.000 millones , las negociaciones para extender el acuerdo de intercambio de monedas con China y distintas líneas de financiamiento que, según Milei, ya están aseguradas para cubrir las necesidades de 2026 y 2027.

El Presidente resumió que, al combinar esos instrumentos, el Gobierno podría disponer de entre US$60.000 millones y US$70.000 millones ante un episodio de fuerte tensión financiera. También anticipó que se adoptarán las medidas macroprudenciales que sean necesarias para preservar la estabilidad cambiaria.

El mercado pone reparos sobre la disponibilidad de los fondos

La afirmación presidencial abrió, sin embargo, una discusión entre analistas financieros sobre cuánto de ese monto podría utilizarse efectivamente y con qué rapidez ante una corrida.

Las reservas internacionales brutas del Banco Central se encuentran alrededor de los US$48.800 millones, pero no todo ese dinero es de libre disponibilidad. Una parte corresponde, por ejemplo, a los encajes de los depósitos en dólares del sector privado y a otros componentes que no pueden considerarse de la misma manera que las reservas propias.

Algo similar ocurre con los swaps. En el caso del acuerdo con China, especialistas consultados por Infobae remarcaron que la utilización de nuevos tramos requiere mecanismos y autorizaciones específicas. Por eso, aunque esos fondos integren el respaldo financiero potencial del país, no necesariamente equivalen a dólares inmediatamente disponibles para intervenir en el mercado.

El punto central de la discusión pasa así por diferenciar el “poder de fuego” potencial planteado por Milei de las reservas líquidas que el Gobierno podría utilizar de manera inmediata.

Milei busca enviar una señal al mercado

La declaración aparece además en un contexto en el que el Gobierno intenta mostrar capacidad para responder frente a posibles episodios de volatilidad cambiaria. Milei sostuvo que, además de la acumulación de reservas y los acuerdos internacionales, ya quedó cubierto el financiamiento necesario para los próximos dos años, un factor que, según su lectura, reduce la presión sobre el mercado de cambios.

De esta manera, el Presidente buscó dejar un mensaje concreto: ante una eventual corrida, el Gobierno considera que tendrá herramientas suficientes para intervenir y sostener la estabilidad. La discusión que queda abierta es cuánto de los hasta US$70.000 millones mencionados podrá utilizarse efectivamente en un escenario de tensión y bajo qué condiciones.