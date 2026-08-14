Córdoba apuntó contra diputados del peronismo por abstenerse otra vez en la compra de netbooks: "Es darle herramientas a los chicos"

El diputado provincial Juan de la Cruz Córdoba cuestionó al bloque justicialista por haberse abstenerse nuevamente en la votación de una adenda destinada a ampliar la compra de computadoras para estudiantes y docentes de San Juan. En diálogo con Radio Sarmiento , sostuvo que la postura del peronismo resulta difícil de comprender porque, según afirmó, el programa ya mostró resultados concretos en el sistema educativo.

Diputados aprobó la ampliación del Plan Educativo de San Juan: el Estado comprará 50.000 computadoras para alumnos y docentes

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La iniciativa aprobada en la Cámara de Diputados corresponde a una segunda adenda al convenio firmado originalmente en 2024 , que tuvo una primera modificación en 2025. El objetivo es avanzar con la adquisición de nuevos equipos para alcanzar a un universo de aproximadamente 50.000 estudiantes y docentes que todavía no fueron incluidos en el programa.

Córdoba explicó que tanto el convenio original como la primera adenda ya habían sido aprobados y cuestionó que el bloque justicialista volviera a tomar distancia de la iniciativa.

Según relató, los diputados peronistas pidieron autorización para abstenerse argumentando que tampoco habían acompañado las etapas anteriores y que consideraban que la compra podría haberse realizado mediante otra empresa u organismo.

Para el diputado, el argumento pierde fuerza porque, con el paso del tiempo, el Gobierno provincial pudo evaluar los resultados de la política educativa. Córdoba destacó que el Ministerio de Educación cuenta con datos estadísticos y evaluaciones nacionales e internacionales que, según sostuvo, muestran una evolución favorable de los alumnos, especialmente en materia de lectura y comprensión lectora.

En ese sentido, vinculó la entrega de dispositivos tecnológicos con otros programas implementados por la provincia, como Comprende y Aprende, y defendió el uso de las netbooks y notebooks tanto por parte de los alumnos como de los docentes.

“Ya no se puede desconocer que es algo bueno, que es algo que sirve, que es algo superador”, afirmó. “Ya no se puede desconocer que es algo bueno, que es algo que sirve, que es algo superador”, afirmó.

El legislador sostuvo además que el acceso a estos dispositivos permite reducir las brechas educativas entre los estudiantes que pueden adquirir tecnología por sus propios medios y aquellos cuyas familias no cuentan con los recursos para hacerlo.

“Estamos hablando de darle herramientas a los chicos, herramientas digitales para el aprendizaje”, remarcó. “Estamos hablando de darle herramientas a los chicos, herramientas digitales para el aprendizaje”, remarcó.

Córdoba fue particularmente crítico con la decisión del bloque justicialista de no acompañar la iniciativa. “Me parece que no les suma para nada ni abstenerse ni rechazarlo”, sostuvo, al considerar que la propuesta está vinculada directamente con la posibilidad de mejorar las condiciones educativas de los estudiantes sanjuaninos.

El diputado también recordó que, durante las entregas de computadoras en las escuelas de los 19 departamentos, habitualmente participan intendentes, diputados departamentales y otras autoridades, independientemente de sus pertenencias políticas. “Lo normal y habitual es que el intendente y el diputado departamental de cada uno de los 19 departamentos acompañemos esas entregas”, señaló.