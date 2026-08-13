Neuquén aprobó los narcotest para sus diputados: serán sorpresivos, obligatorios y cada dos meses

La Legislatura de Neuquén dio un nuevo paso para poner en marcha los controles toxicológicos a sus integrantes. La Cámara de Diputados aprobó por 30 votos a favor y 2 en contra el protocolo que establece cómo se realizarán los narcotest a los 35 legisladores provinciales.

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La medida establece que los análisis serán obligatorios, aleatorios y sorpresivos , con una frecuencia mínima de una vez cada dos meses. Los diputados serán convocados mientras desarrollan sus actividades y deberán presentarse sin demora en el lugar dispuesto para realizar el examen.

Los narcotest se realizarán dentro de la propia Legislatura , sin necesidad de trasladar a los funcionarios a un centro médico externo. El espacio destinado a la toma de muestras deberá garantizar la privacidad, la intimidad y la dignidad de los legisladores, además de preservar la seguridad del procedimiento.

La organización estará a cargo del área de Medicina Laboral de la Cámara , que deberá coordinar con un laboratorio o equipo técnico habilitado por la autoridad sanitaria correspondiente.

Los controles podrán realizarse durante las sesiones y las reuniones de comisión. El protocolo también contempla las sesiones extraordinarias, preparatorias y las reuniones de la Comisión Observadora Permanente.

Qué pasa si un diputado da positivo

El procedimiento también establece qué ocurrirá ante un resultado positivo. En ese caso, el primer examen deberá ser seguido por un análisis confirmatorio en un laboratorio habilitado, para determinar si efectivamente existe consumo de alguna sustancia.

Además, los legisladores deberán ser informados sobre el carácter obligatorio del test, sus derechos y las consecuencias previstas ante una negativa injustificada. El protocolo contempla también la posibilidad de declarar de manera reservada el consumo de medicamentos recetados que puedan influir en el resultado.

Una ley que llevaba meses sin aplicarse

Los controles están contemplados en la Ley 3531 de Exámenes Toxicológicos Obligatorios para Funcionarios Públicos, impulsada durante la gestión del gobernador Rolando Figueroa y reglamentada en febrero de este año.

Sin embargo, hasta ahora la Legislatura no había comenzado a aplicarlos porque faltaba establecer un procedimiento específico. Con la aprobación del nuevo protocolo, la Cámara quedó en condiciones de comenzar con los testeos.

De esta manera, Neuquén se encamina a implementar controles toxicológicos periódicos sobre todos sus diputados, bajo un mecanismo que busca combinar el carácter sorpresivo de los exámenes con la protección de la privacidad y la cadena de custodia de las muestras.