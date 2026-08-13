Diputados aprobó la ampliación del Plan Educativo de San Juan: el Estado comprará 50.000 computadoras para alumnos y docentes

La Cámara de Diputados de San Juan aprobó la iniciativa impulsada por el gobernador Marcelo Orrego para avanzar en la adquisición de 50.000 netbooks educativas, destinadas a estudiantes de la provincia y orientadas a fortalecer el acceso a la tecnología y las herramientas digitales para el aprendizaje.
El proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados pese a que el bloque del Partido Justicialista (PJ) se abstuvo durante la votación, por segunda vez.
La medida se concretará a través de la Enmienda N° 2 del Memorándum de Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina, el Gobierno de San Juan y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), que da continuidad al proyecto de fortalecimiento de las capacidades de gestión y modernización del Estado provincial.
La aprobación legislativa permitirá extender la vigencia del programa hasta el 31 de mayo de 2027, incrementar su presupuesto e incorporar nuevos bienes y servicios estratégicos. Entre ellos se encuentra la adquisición de las 50.000 computadoras destinadas al sistema educativo provincial.
La compra responde a la necesidad de continuar ampliando el acceso de los estudiantes a dispositivos tecnológicos. Luego de las entregas realizadas en etapas anteriores, se estima que todavía existe una población cercana a 50.000 alumnos que se encuentra en condiciones de acceder a estas herramientas para fortalecer sus procesos de aprendizaje, alfabetización digital y desarrollo de competencias tecnológicas.