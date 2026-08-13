    • 13 de agosto de 2026 - 14:32

    Diputados aprobó la ampliación del Plan Educativo de San Juan: el Estado comprará 50.000 computadoras para alumnos y docentes

    La Cámara de Diputados aprobó la iniciativa del Gobierno provincial, pese a que el bloque Justicialista se opuso.

    Por mayoría, la Cámara de Diputados aprobó la ampliación del acuerdo.

    Por mayoría, la Cámara de Diputados aprobó la ampliación del acuerdo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Cámara de Diputados de San Juan aprobó la iniciativa impulsada por el gobernador Marcelo Orrego para avanzar en la adquisición de 50.000 netbooks educativas, destinadas a estudiantes de la provincia y orientadas a fortalecer el acceso a la tecnología y las herramientas digitales para el aprendizaje.

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    El proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados pese a que el bloque del Partido Justicialista (PJ) se abstuvo durante la votación, por segunda vez.

    La medida se concretará a través de la Enmienda N° 2 del Memorándum de Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina, el Gobierno de San Juan y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), que da continuidad al proyecto de fortalecimiento de las capacidades de gestión y modernización del Estado provincial.

    La aprobación legislativa permitirá extender la vigencia del programa hasta el 31 de mayo de 2027, incrementar su presupuesto e incorporar nuevos bienes y servicios estratégicos. Entre ellos se encuentra la adquisición de las 50.000 computadoras destinadas al sistema educativo provincial.

    La compra responde a la necesidad de continuar ampliando el acceso de los estudiantes a dispositivos tecnológicos. Luego de las entregas realizadas en etapas anteriores, se estima que todavía existe una población cercana a 50.000 alumnos que se encuentra en condiciones de acceder a estas herramientas para fortalecer sus procesos de aprendizaje, alfabetización digital y desarrollo de competencias tecnológicas.

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