Javier Milei retoma sus actividades y dará un discurso este lunes en homenaje a José de San Martín

Javier Milei volverá a hacer una aparición pública este lunes al encabezar el acto por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Rodeado de su Gabinete, el mandatario brindará un discurso y coincidirá con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en medio del acercamiento político entre el PRO y La Libertad Avanza.

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El homenaje oficial se realizará desde las 15 en el Monumento al Libertador de la Plaza San Martín, en el barrio porteño de Retiro, donde tres horas antes Jorge Macri cerrará las festividades organizadas por la Ciudad de Buenos Aires.

Según detallaron fuentes del gobierno porteño, el evento iniciará a las 10 con un show del grupo folclórico Los Tordos, para luego dar lugar a las 10.40 a una presentación del cantante Nahuel Pennisi, con la participación del Ballet del Instituto de Arte Folklórico y del Ballet de Romance de Zamba. Luego, a las 12, será el acto protocolar que contará con un discurso del Jefe de Gobierno.

La fecha patriótica fue el escenario elegido por Milei para regresar a la escena pública luego de más de una semana recluido en la Quinta de Olivos con una agenda reservada. Su última aparición fue diez días atrás, cuando viajó a Colombia para participar de la asunción de Abelardo de la Espriella.

En ese tiempo, el protagonismo político en el Gobierno fue asumido por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y la mesa política. Allí la prioridad giró alrededor de rediseñar la estrategia legislativa tras el reciente traspié en el Senado con el proyecto de Propiedad Privada y recomponer los vínculos con los espacios aliados.

En ese contexto, resulta particularmente relevante la presencia de Jorge Macri en el acto, en plenas negociaciones entre el PRO y La Libertad Avanza para garantizar el apoyo a los proyectos del oficialismo en el Congreso y comenzar a discutir el escenario electoral.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, convocó a una reunión de trabajo al presidente del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo; al Secretario General del PRO a nivel nacional, Fernando de Andreis; al vicepresidente de La Libertad Avanza, Martín Menem; y al responsable político de La Libertad Avanza, Eduardo “Lule” Menem. Fuente: Presidencia.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, convocó a una reunión de trabajo al presidente del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo; al Secretario General del PRO a nivel nacional, Fernando de Andreis; al vicepresidente de La Libertad Avanza, Martín Menem; y al responsable político de La Libertad Avanza, Eduardo “Lule” Menem. Fuente: Presidencia.

El puente de diálogo se abrió la semana pasada, cuando Karina Milei mantuvo una conversación telefónica con Mauricio Macri e instruyó al jefe de Gabinete, Diego Santilli, para que convoque a una mesa de negociación política con representantes de su principal socio parlamentario.

Además del ministro coordinador, participaron en nombre del Gobierno el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y su primo, el armador nacional Eduardo “Lule” Menem. Por parte del PRO, los delegados fueron Cristian Ritondo, jefe del bloque en la cámara baja, y Fernando de Andreis, diputado nacional y uno de los principales alfiles de Mauricio Macri.

En un principio, desde ambos sectores aseguraron que el encuentro -que se repetirá quincenalmente- fue un buen primer paso para reconstruir la confianza y marcar los próximos temas legislativos a trabajar. Sin embargo, la expectativa es empezar a construir un acuerdo electoral que alcance a los distritos gobernados por el PRO, incluida la Ciudad de Buenos Aires.

“Sería lo ideal. Hoy hay un camino a transitar que está más alineado con eso que antes. Puede pasar de todo acá al año que viene. Pero hay una buena sintonía y mayor predisposición a acordar en CABA”, aseguraron a TN cerca del partido liderado por Mauricio Macri.

Por su parte, Jorge Macri ya dejó clara su postura de ir por la reelección el próximo año y manifestó su vocación de sellar un acuerdo. Sin embargo, cerca suyo aclaran que todavía falta mucho.

“Quiere ser reelecto y que va a trabajar para eso. Ahora está muy abocado a la gestión, preparado obviamente para competir para lo que viene. Veremos cómo se termina dando todo en medio de este acercamiento entre el PRO y LLA”, subrayaron desde Uspallata, y agregaron: “Jorge está con la línea de blindar el cambio, siempre fue así”.