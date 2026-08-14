    • 14 de agosto de 2026 - 21:01

    Javier Milei será protagonista en el Council of the Americas: fecha, hora y gabinete confirmado

    El presidente Javier Milei confirmó su asistencia a la 23ª edición del Council of the Americas, la tradicional conferencia internacional.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El presidente Javier Milei confirmó su presencia para disertar en la 23ª edición del Council of the Americas, consolidando su participación en el foro de negocios y política más influyente del país que nuclea a los principales actores del empresariado local e internacional.

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    El cónclave, organizado por la Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) junto a la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), se desarrollará el próximo jueves 20 de agosto desde las 8:15 en el Alvear Palace Hotel de la Ciudad de Buenos Aires.

    Fuerte peso del Gabinete y agenda económica

    La cumbre empresarial no solo tendrá el esperado discurso del jefe de Estado, sino que contará con un desfile de ministros clave para exponer ante los inversores los lineamientos de la gestión y el rumbo de la macroeconomía.

    Entre las figuras del Gobierno nacional confirmadas figuran el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo; el canciller Pablo Quirno; y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. A su vez, el sector institucional estará representado por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, entre otros dirigentes.

    El evento se presenta como una vidriera central para que la administración libertaria detalle ante el círculo rojo los avances del plan económico, la apertura de mercados y las expectativas de inversiones para los próximos meses.

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