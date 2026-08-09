    • 9 de agosto de 2026 - 20:42

    Javier Milei oficializó el regreso del "Día del Niño" para la celebración de agosto

    A través del decreto 562/2025, el Ejecutivo volvió a establecer el nombre “Día del Niño” para la celebración que se realiza cada tercer domingo de agosto.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Gobierno de Javier Milei restituyó oficialmente la denominación “Día del Niño” para la jornada dedicada a los más chicos. La medida fue establecida mediante el decreto 562/2025, publicado en el Boletín Oficial, y recupera el nombre tradicional de una celebración que durante los últimos años había sido denominada de distintas maneras.

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    La fecha se celebra actualmente el tercer domingo de agosto, aunque no siempre fue así. La jornada quedó instalada de manera continua desde 1960 y con el paso de los años sufrió modificaciones relacionadas tanto con cuestiones sociales como con pedidos del sector comercial.

    Por qué se celebra el tercer domingo de agosto

    Uno de los cambios más recordados ocurrió en 2011, cuando la celebración debió trasladarse al 21 de agosto debido a que las PASO estaban previstas para el domingo 14.

    Dos años después, en 2013, se estableció el tercer domingo de agosto como fecha fija. La decisión buscó evitar que la celebración coincidiera con jornadas electorales y brindar mayor previsibilidad tanto a las familias como a los comercios.

    El nombre de la jornada también atravesó modificaciones. En 2020, Gabriel Lerner, entonces secretario Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, había planteado reemplazar la expresión “Día del Niño” por una denominación que contemplara la diversidad de la niñez.

    Ahora, con el decreto firmado por Milei, el Gobierno decidió recuperar formalmente la denominación tradicional, una medida que vuelve a instalar el debate sobre el nombre y el significado cultural de una de las celebraciones más populares del calendario argentino.

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