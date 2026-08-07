Kicillof apuntó contra Milei en San Cayetano: "Los salarios no alcanzan para cubrir cuestiones básicas"

El gobernador bonaerense participó de la tradicional Misa de los Trabajadores en Liniers y cuestionó el rumbo económico. También reclamó defender la soberanía frente a los intereses extranjeros.

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El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, participó este viernes de la tradicional peregrinación y de la "Misa de los Trabajadores" en la parroquia de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers, donde cuestionó la política económica de Javier Milei y criticó la media sanción que el Senado otorgó al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Durante su participación en la jornada religiosa, Kicillof puso el foco en la situación de los trabajadores y sostuvo que los ingresos no alcanzan para afrontar los gastos cotidianos. "Los salarios no alcanzan para cubrir cuestiones básicas", afirmó el mandatario provincial, en un contexto en el que el Gobierno sostiene que la recuperación del poder adquisitivo forma parte de los efectos de su programa económico.

Kicillof también se refirió al debate que se dio este jueves en el Senado, donde el oficialismo consiguió aprobar la iniciativa sobre propiedad privada, aunque debió retirar previamente el capítulo referido a la reforma de la ley de Tierras y Manejo del Fuego ante la falta de respaldo de sus aliados. Para el gobernador bonaerense, la discusión excede el contenido específico del proyecto y plantea una disputa por el modelo de desarrollo y el control de los recursos del país.

"El Gobierno no escucha. Hay que defender la soberanía. No pueden vivir rematando el país y favoreciendo intereses extranjeros", sostuvo Kicillof, al cuestionar el rumbo de la administración libertaria. "El Gobierno no escucha. Hay que defender la soberanía. No pueden vivir rematando el país y favoreciendo intereses extranjeros", sostuvo Kicillof, al cuestionar el rumbo de la administración libertaria.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, participó el jueves de la movilización frente al Congreso contra el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y celebró la decisión del Gobierno de retirar el capítulo que modificaba la ley de Tierras. Para el mandatario, la marcha atrás representó un avance frente a una iniciativa que cuestionó por favorecer la venta de tierras rurales a capitales extranjeros.