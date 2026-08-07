    • 7 de agosto de 2026 - 11:35

    Conmoción por la muerte de una influencer

    Su partida generó una ola de mensajes de despedida.

    Dolor por la muerte de una influencer.

    Dolor por la muerte de una influencer.

    Foto:

    Santiago del Estero atraviesa horas de profunda tristeza tras conocerse el fallecimiento de Sofía Cantizano, reconocida maquilladora profesional, licenciada en Nutrición y creadora de contenido, quien murió durante la madrugada de este viernes 7 de agosto de 2026, a los 26 años.

    Leé además

    Se tatuó a Orrego para ayudar a un merendero y el gobernador se sumó

    Un influencer sanjuanino se tatuó a Orrego por una causa solidaria y el gobernador se sumó a la movida
    El influencer fue atacado mientras realizaba una transmisión en vivo en el exterior de un restaurante de Culiacán.

    Asesinaron a balazos un influencer mexicano mientras transmitía en vivo y todo quedó grabado

    La joven se encontraba internada en el Sanatorio Alberdi debido a complicaciones severas provocadas por un cuadro respiratorio. En las últimas horas, su estado de salud había desmejorado notablemente y finalmente se confirmó su fallecimiento.

    La noticia generó una gran conmoción entre sus familiares, amigos y seguidores, quienes comenzaron a despedirla con emotivos mensajes en las redes sociales.

    Sofía era una figura muy querida dentro del ámbito digital santiagueño, donde había logrado destacarse por compartir sus conocimientos sobre maquillaje, belleza, nutrición y diferentes aspectos de su vida cotidiana con miles de personas.

    Horas antes de su partida, las redes sociales se habían llenado de mensajes de apoyo y cadenas de oración por su recuperación, reflejando el cariño y acompañamiento que había generado a lo largo de los años.

    Su fallecimiento dejó un profundo dolor en quienes la conocieron y en la comunidad que acompañaba su trabajo y su trayectoria.

    Según se pudo conocer, los restos de Sofía Cantizano serán velados a partir de las 11 horas en la sala velatoria del Cementerio Privado Parque de la Paz. En tanto, la inhumación está prevista para las 17 horas.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    facundo moyano quedo en libertad tras declarar por la denuncia de la influencer candela arizaga

    Facundo Moyano quedó en libertad tras declarar por la denuncia de la influencer Candela Arizaga

    El influencer que llegó en un Fitito a San Juan para ver el TC

    ¿Quién es Iñaki Zugasti? El influencer que llegó a San Juan en un Fitito para ver el TC

    Expectativa por la llegada del papa León XIV a Argentina.

    Lanzan el concurso nacional para componer la canción oficial del papa León XIV en Argentina

    Por Redacción Diario de Cuyo
    catherine fulop encabeza un arepazo solidario en buenos aires para ayudar a los afectados por los terremotos

    Catherine Fulop encabeza un "arepazo solidario" en Buenos Aires para ayudar a los afectados por los terremotos

    Por Redacción Diario de Cuyo