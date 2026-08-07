Conmoción por la muerte de una influencer

Santiago del Estero atraviesa horas de profunda tristeza tras conocerse el fallecimiento de Sofía Cantizano , reconocida maquilladora profesional, licenciada en Nutrición y creadora de contenido , quien murió durante la madrugada de este viernes 7 de agosto de 2026, a los 26 años .

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La joven se encontraba internada en el Sanatorio Alberdi debido a complicaciones severas provocadas por un cuadro respiratorio. En las últimas horas, su estado de salud había desmejorado notablemente y finalmente se confirmó su fallecimiento.

La noticia generó una gran conmoción entre sus familiares, amigos y seguidores, quienes comenzaron a despedirla con emotivos mensajes en las redes sociales.

Sofía era una figura muy querida dentro del ámbito digital santiagueño, donde había logrado destacarse por compartir sus conocimientos sobre maquillaje, belleza, nutrición y diferentes aspectos de su vida cotidiana con miles de personas.

Horas antes de su partida, las redes sociales se habían llenado de mensajes de apoyo y cadenas de oración por su recuperación , reflejando el cariño y acompañamiento que había generado a lo largo de los años.

Su fallecimiento dejó un profundo dolor en quienes la conocieron y en la comunidad que acompañaba su trabajo y su trayectoria.

Según se pudo conocer, los restos de Sofía Cantizano serán velados a partir de las 11 horas en la sala velatoria del Cementerio Privado Parque de la Paz. En tanto, la inhumación está prevista para las 17 horas.