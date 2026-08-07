García Cuerva cuestionó a la dirigencia política y advirtió: "Hablan de los pobres, pero no están cerca"

En una jornada marcada por las tradicionales peregrinaciones por pan y trabajo , el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva , aprovechó la misa por el Día de San Cayetano para lanzar este viernes un fuerte cuestionamiento a la dirigencia política y advertir sobre las dificultades económicas que atraviesan numerosas familias argentinas.

Ingresó a Diputados el acuerdo con Vicuña por los US$250 millones para San Juan: la letra fina, el plazo para el OK y la fecha para los fondos

Ruta 40 Norte: cómo será la obra que transformará 143 kilómetros entre Albardón y Jáchal

Durante la celebración en el Santuario de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers , García Cuerva describió a una sociedad que mantiene la esperanza pese a las dificultades, pero que también está cansada de las respuestas de la política.

“ El pueblo está cansado de dirigentes que hablan de los pobres, pero no están cerca de sus necesidades ”, expresó el arzobispo, quien además cuestionó lo que definió como promesas incumplidas y dirigentes alejados de la realidad cotidiana.

El mensaje no quedó solamente en esa frase. García Cuerva sostuvo que los problemas económicos y sociales requieren respuestas concretas de quienes tienen responsabilidades públicas y criticó que parte de la dirigencia concentre sus esfuerzos en enfrentamientos que no solucionan las necesidades de la población.

En ese sentido, planteó que existe una clase dirigente que en ocasiones “parece mirar para otro lado” y destina energía a descalificaciones y discusiones que, según señaló, no modifican la vida cotidiana de las personas.

El discurso se produjo en una de las celebraciones religiosas con mayor arraigo popular del país. Cada 7 de agosto, miles de fieles se acercan al santuario de Liniers para pedir o agradecer especialmente por el trabajo.

“Dos o más empleos para llegar a fin de mes”

Uno de los ejes centrales de la homilía fue precisamente la situación laboral. El arzobispo defendió al trabajo como un derecho y una herramienta fundamental para la dignidad de las personas, pero alertó sobre las dificultades que enfrentan muchos hogares.

García Cuerva cuestionó que haya trabajadores que necesiten “dos o más empleos para llegar a fin de mes” y puso también el foco sobre el creciente peso de las deudas familiares. “Los créditos asfixian a muchas personas”, resumió durante su intervención.

También recordó una enseñanza del papa León XIV sobre la importancia de generar oportunidades laborales para que las personas puedan desarrollar sus capacidades y sostenerse mediante su propio trabajo.

El pedido a San Cayetano por más trabajo

Sobre el cierre, el arzobispo llevó su mensaje nuevamente al significado de la jornada y pidió mantener la esperanza pese al escenario económico.

“Le pedimos a San Cayetano hoy como pueblo que nos dé más y mejor trabajo”, expresó. Y agregó el pedido para que los argentinos puedan seguir adelante y “no bajar los brazos”.

Frente a los trabajadores que llegaron al santuario con herramientas y elementos vinculados a sus oficios para recibir la tradicional bendición, García Cuerva destacó el esfuerzo de quienes continúan apostando al trabajo como una forma de construir un futuro mejor.

Su homilía terminó así combinando el mensaje religioso propio del Día de San Cayetano con una fuerte lectura de la realidad social: la preocupación por el empleo, el endeudamiento de los hogares y un reclamo directo a quienes tienen responsabilidades políticas.