    • 7 de agosto de 2026 - 13:31

    La Unión Judicial confirmó la creación del ítem conectividad para empleados: será de $50.000 y se cobrará desde octubre

    El nuevo concepto será incorporado al recibo de sueldo del personal de los escalafones Obrero y Maestranza Ordenanza y Administrativo, hasta oficial superior técnico de primera inclusive.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Unión Judicial confirmó la creación del ítem conectividad para una parte del personal judicial, una medida que había comenzado a analizar meses atrás tras el planteo realizado por el sindicato y que ahora se traducirá en un nuevo concepto salarial.

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    Según se informó oficialmente, el beneficio tendrá una base inicial de $50.000 y será incorporado al recibo de sueldo de los trabajadores alcanzados. El pago se efectuará con los haberes correspondientes al mes de septiembre, que se perciben en octubre, una vez cumplidas las gestiones administrativas necesarias.

    El nuevo adicional alcanzará exclusivamente al personal de los escalafones Obrero y Maestranza Ordenanza y Administrativo, hasta la categoría de oficial superior técnico de primera, inclusive.

    La decisión representa un avance respecto de las conversaciones que venía manteniendo la Corte de Justicia con el gremio judicial.

    En entrevistas anteriores, el presidente de la Corte, Daniel Olivares Yapur, había explicado que el planteo estaba siendo sometido a un análisis técnico y financiero para evaluar su viabilidad, en el marco del creciente proceso de digitalización del Poder Judicial y de las nuevas modalidades de trabajo que demandan el uso permanente de herramientas tecnológicas.

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