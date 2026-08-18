El vocero presidencial aseguró que Javier Milei está "muy bien" de salud: "Especulaciones absurdas"

El vocero presidencial, Adrián Ravier , brindó su conferencia de prensa semanal y aseguró que el presidente Javier Milei “está muy bien de salud” , pese a las “dudas” manifestadas por la oposición al respecto.

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“Desde muchos lugares se manifestaron dudas sobre la salud del Presidente. Está muy bien. Ayer dio un excelente discurso . Estamos entrando en una etapa electoral y empiezan todo tipo de especulaciones absurdas. Es lamentable que operen de esta manera”, dijo al ser consultado sobre el tema.

“ Lo vieron saludando a la gente , a los gendarmes y a los ministros, y mostrándose vital . Días atrás dio cantidad de entrevistas y respondió todas las preguntas”, agregó el portavoz.

También negó cualquier tipo de vínculo entre el estado de ánimo de Javier Milei y la no publicación de la agenda oficial. “Cuando se dispone de la agenda, se la comunica”, respondió sobre ello.

En el mismo marco, fue consultado por la popularidad del mandatario en un contexto en el que parte de la población “llegaría con la soga al cuello” al año 2027. Ravier contestó que en el Gobierno se imaginan “reelectos en primera vuelta” .

Por otro lado, fue consultado sobre la ley de combustibles líquidos, después de que, en una conferencia previa, hubiera afirmado que buena parte de lo recaudado por el fondo fiduciario “Sistema Vial Integrado”(SisVial) se destinaba a “lograr el equilibrio fiscal”.

La ley vigente establece que esta recaudación debe destinarse a obras de infraestructura vial, por lo que le consultaron si un “desvío de fondos” podría ser considerado un delito.

El portavoz contestó que el asunto “ya fue aclarado” por el ministro de Economía, Luis Caputo, en los últimos días, y que aquello que no fue utilizado, sino que “se invirtió para que no perdiera valor”, aunque evitó dar detalles sobre esos movimientos. Dijo que no constituía delito y que hubo partidas destinadas al “bacheo” de algunos caminos.

Durante la exposición previa a la ronda de preguntas, el vocero destacó cifras e índices alcanzados durante la gestión mileísta, como una baja del 10% en los homicidios dolosos durante el primer semestre de 2026 en comparación con el mismo período del año previo, con un registro de 738 víctimas. A su vez, defendió la efectividad del Plan Bandera en Rosario, donde la caída de ese delito habría alcanzado el 68%.

En relación con la prevención de delitos desde unidades penitenciarias, citó la puesta en marcha de la Resolución 336 para detectar celulares en cárceles nacionales. Sobre este punto, recordó el caso del oficial Rodrigo Gómez, quien se quitó la vida frente a la Quinta de Olivos.

En el plano internacional, el vocero presidencial anunció que la Argentina enviará un contingente de las Fuerzas Armadas a Colombia para prestar asistencia humanitaria, en una misión que desplegará canales diplomáticos para brindar apoyo logístico, abastecimiento de agua y reparto de alimentos con medios de la Fuerza Aérea Argentina.

En el ámbito energético, ponderó el proyecto Argentina LNG, liderado por YPF, y confirmó que la empresa Camuzzi terminará las obras en la planta compresora Las Armas para optimizar el gasoducto de la Costa antes del invierno de 2027.

El discurso del Presidente este lunes

Tras diez días de ausencia pública, el presidente Javier Milei reapareció este lunes en el homenaje al general José de San Martín, dando el discurso al que se refirió Ravier esta mañana.

Durante toda la presentación, Milei estuvo acompañado por los miembros de su Gabinete. Encabezó la colocación de la ofrenda floral junto al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y pronunció un discurso de cara al escenario electoral.

El presidente Milei encabezó el acto por el paso a la inmortalidad de José de San Martín

En su mensaje, el presidente llamó a dar la “batalla por la libertad”, criticó a la oposición, habló sobre distintos dirigentes de la región y analizó la coyuntura económica. “Eso es lo que el país hoy necesita: libertad, crecimiento, orden y prosperidad”, afirmó, describiendo su gestión.

El evento funcionó también como marco para ratificar el acercamiento entre La Libertad Avanza y el PRO, con frecuentes saludos entre ministros de ambas jurisdicciones y una coordinación entre ambos equipos de gestión.