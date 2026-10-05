Javier Milei viajará a España tras el adelanto de elecciones de Pedro Sánchez

El presidente argentino confirmó que volará a territorio europeo el próximo 19 de octubre para cumplir con una serie de actividades.

Tras el sorpresivo llamado a elecciones anticipadas en España anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez con comicios fijados para el domingo 29 de noviembre, el presidente Javier Milei confirmó que viajará el próximo 19 de octubre rumbo a Madrid para desarrollar una intensa agenda de actividades.

Según explicaron fuentes oficiales, la convocatoria a los nuevos comicios en el país ibérico fue uno de los ejes centrales analizados este lunes en la Casa Rosada durante la reunión de Gabinete que encabezó el mandatario. El cónclave oficial también sirvió para repasar el reciente impacto político del sector conservador en la región, marcado por el desempeño electoral del bolsonarismo en Brasil.

Apoyo explícito a la derecha y tensión con La Moncloa Aunque la agenda oficial todavía no fue detallada en su totalidad por los canales diplomáticos, se espera que el líder libertario vuelva a protagonizar cruces discursivos con la administración de Pedro Sánchez y brinde un nuevo respaldo político a la oposición nucleada en Vox y el Partido Popular (PP), socios ideológicos del mandatario argentino en suelo europeo.

El adelanto electoral en España se produjo luego de semanas de alta tensión legislativa y la caída de iniciativas clave del Ejecutivo socialista en el Congreso, un escenario que aceleró los tiempos de la contienda política y situó a las fuerzas de centroderecha y derecha ante una oportunidad decisiva de acceder al poder.

Influencia global y proyección internacional Con este nuevo viaje a España que constituirá una nueva visita oficial en el plano político e internacional, Javier Milei busca consolidar su perfil como un actor de fuerte peso e influencia ideológica en el escenario global, apostando a incidir de manera directa en los procesos electorales de occidente.