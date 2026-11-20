El presidente Javier Milei participó este viernes de la presentación oficial de Tesla en Argentina y destacó la llegada de la empresa fundada por Elon Musk como una señal de apertura económica. Durante su discurso, agradeció la apuesta de la compañía por el mercado local y sostuvo que el desembarco representa un paso para recuperar libertades y oportunidades.

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“ Agradezco a Tesla por apostar al mercado argentino ”, expresó el mandatario ante los presentes. Luego, remarcó la importancia de la llegada de la firma y trazó un diagnóstico crítico sobre el rumbo económico del país durante las últimas décadas.

“ Durante décadas la Argentina vivió detrás de su propia cortina de hierro ”, afirmó Milei. En ese sentido, recordó que el país supo ocupar un lugar de referencia en la región, pero perdió terreno frente a sus vecinos. “De ser la punta de lanza de Sudamérica vimos cómo nuestros vecinos nos superaban uno a uno”, señaló.

En otro tramo de su exposición, el Presidente cuestionó las políticas económicas que se aplicaron durante los últimos años y las responsabilizó por el estancamiento argentino.

“ Ese supuesto modelo eligió unos pocos ganadores y sometió al resto a ser perdedores. Prometieron crecimiento y dejaron 20 años de estancamiento ”, sostuvo.

En ese marco, Milei vinculó la llegada de Tesla con el rumbo de apertura que impulsa su Gobierno y planteó que facilitar el ingreso de empresas internacionales también forma parte de su objetivo de devolverles libertades a los ciudadanos.

“Esto también es devolverle la libertad a los argentinos”, afirmó.

La llegada comercial de Tesla al país se concreta en un contexto de incentivos fiscales impulsados por el Gobierno para el sector automotor y de un acuerdo con YPF.