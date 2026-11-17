El presidente Javier Milei aseguró este martes que será reelecto en 2027 y proyectó un triunfo “en primera vuelta” de La Libertad Avanza. “No tengan dudas”, dijo a un auditorio de jóvenes seguidores del oficialismo en el cierre de las Jornadas Monetarias y Cambiarias en el Palacio Libertad.

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En medio de una defensa a la política económica de su gestión y la promesa de bajar impuestos, el Presidente dejó un mensaje para su eventual sucesor en el cargo, aunque aclaró que eso recién ocurrirá dentro de otros cuatro años. “Para quien sea mi sucesor en el 2031...porque voy a ser reelecto”, subrayó Milei.

Frente al aplauso de un grupo de jóvenes entre el público, el mandatario se dirigió directamente a ellos y enfatizó: “Ustedes son los que van a salvar el país. Dicho sea de paso, son el 70% del padrón. No tengan dudas de que vamos a ganar en primera vuelta”.

La exposición, que tuvo lugar frente al ministro de Economía, Luis Caputo, y al titular del Banco Central, Santiago Bausili, giró alrededor de un repaso de la herencia económica que recibió el Gobierno y los resultados de sus políticas económicas. “Es importante tener en claro lo que recibimos, porque a veces parece que los análisis o comentarios están muy descontextualizados”, dijo Milei, y describió un escenario en el que “se conjugaban los elementos de las tres peores crisis de la historia argentina”.

Entre los puntos que enumeró, mencionó un déficit fiscal consolidado de 15 puntos del PBI, pasivos remunerados del Banco Central equivalentes a cuatro veces la base monetaria y una inflación que “viajaba al 1,5 diario”. De haber estallado ese cuadro, aseguró, el PBI podría haber caído entre 10% y 15%. En ese contexto, recordó el clima político previo a su llegada: “Teníamos a los orcos golpeando las puertas. Estaban esperando que estallara todo para hacer un golpe de Estado a fin de año”.

Sobre el presente, Milei se refirió al dato de inflación mayorista que se conoció este martes de 1,6%. Explicó que el número se vio afectado por el salto del petróleo, que pasó de 60 a 120 dólares antes de ubicarse por debajo de los 100. Al excluir ese efecto, dijo, la suba “está viajando en torno al 0,8%”, un ritmo equivalente al 10% anual.

Para dimensionar la evolución, comparó con gestiones anteriores. Según su repaso, Néstor Kirchner casi duplicó la inflación, de 3,7% a 9%; Cristina Fernández de Kirchner la recibió en 9% y la entregó en 27%; Mauricio Macri la llevó de 27% a 54%; y Alberto Fernández la dejó en 211%. “Nosotros la recibimos en torno al 200% y hoy viene viajando entre el 20 y el 10%”, resumió.

El mandatario reconoció, de todos modos, que el ritmo de baja no es el esperado. “¿Está bajando la inflación a la velocidad que queremos? No. ¿Los resultados que tenemos son los que queríamos tener de origen? No. Pero hay que ser honestos intelectualmente”, dijo. Atribuyó la demora a dos shocks negativos, entre ellos el político del año pasado, cuando, según su mirada, la oposición envió “40 leyes tratando de romper el equilibrio fiscal”. También rechazó la idea de emitir más: “Para apagar un incendio tire nafta. No parece ser una solución razonable”.

Sobre los impuestos, reiteró su postura: “Para mí los impuestos son un robo. Tenemos los impuestos que tenemos porque tenemos que pagar el gasto”. En ese sentido, anticipó que si logra un superávit mayor al previsto, el destino será bajar la carga tributaria. En su escenario base, proyectó devolver a los argentinos hasta 2031 el equivalente a 500.000 millones de dólares.

En materia salarial, el Presidente dijo que el salario real subió 10%, que el no registrado creció 55% y que el del sector público “está empatado”. Sobre las tarifas, indicó que ya se recompuso cerca del 95% y que el proceso está “casi terminado”.