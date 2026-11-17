El Gobierno celebró el respaldo del PRO a la suspensión de las PASO en 2027 y aseguró que la decisión fue resultado del diálogo político que Karina Milei mantiene desde hace meses con Mauricio Macri . En la Casa Rosada sostienen que el pronunciamiento del partido amarillo no tomó por sorpresa al entorno presidencial.

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La reacción oficial llegó después de que la mesa ejecutiva del PRO, encabezada por Macri, resolviera acompañar la suspensión de las primarias y otros puntos de la reforma electoral. El partido también reclamó avanzar con Ficha Limpia y mantuvo reparos sobre otros aspectos del proyecto, como el mecanismo de listas colectoras.

Desde Balcarce 50 interpretan el respaldo como parte de una negociación más amplia que también incluye la relación con gobernadores y el armado electoral rumbo a 2027. Aunque las conversaciones avanzaron, en el oficialismo aclaran que todavía no existe un acuerdo electoral definitivo con el PRO .

Según fuentes oficiales citadas por TN, la secretaria general de la Presidencia mantiene contactos con el expresidente desde hace tiempo y la reforma electoral aparece entre los temas abordados en esas conversaciones. Para la Casa Rosada, el apoyo del PRO es una consecuencia de ese trabajo político y no una modificación inesperada de último momento.

La definición adquirió relevancia porque algunos referentes macristas habían expresado públicamente sus objeciones a modificar el sistema electoral a pocos meses de una elección presidencial. Entre ellos estuvo Martín Goerling , jefe del bloque del PRO en el Senado, quien finalmente participó de la reunión encabezada por Macri en la que se unificó la postura partidaria.

El PRO confirmó que acompañará específicamente la suspensión de las PASO para 2027 y la eliminación de la elección directa de los parlamentarios del Mercosur. Sin embargo, todavía mantiene diferencias sobre las colectoras que pretende incorporar el Ejecutivo, por lo que el respaldo no alcanza por ahora a la totalidad de la reforma.

La próxima batalla será conseguir los votos en el Senado

El oficialismo buscará ahora trasladar el acuerdo político al Congreso. La Libertad Avanza cuenta con 21 senadores propios y necesita alcanzar 37 votos para modificar el régimen electoral, por lo que los apoyos del PRO, la UCR y fuerzas provinciales resultan determinantes para avanzar.

La Comisión de Asuntos Constitucionales fue convocada para este martes a las 15 y el Gobierno sostiene que cuenta con las firmas necesarias para obtener dictamen. El objetivo es llevar la iniciativa al recinto del Senado durante la próxima semana, con el 26 de noviembre como fecha tentativa.

Si consigue la media sanción, el proyecto deberá pasar luego a Diputados, donde la Casa Rosada pretende completar su tratamiento durante las sesiones extraordinarias de diciembre. La intención oficial es que las nuevas reglas electorales queden definidas antes del comienzo de 2027.

En paralelo, el Gobierno busca aprovechar el acercamiento con el PRO para avanzar en acuerdos con gobernadores y ordenar alianzas electorales antes de fin de año. Las conversaciones incluyen especialmente a la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, aunque desde el Ejecutivo remarcan que cada entendimiento todavía deberá ser negociado y aprobado por la conducción de La Libertad Avanza.