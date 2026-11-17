El partido liderado por Mauricio Macri resolvió acompañar la iniciativa oficial sobre la suspensión de las PASO condicionada a la aprobación de ficha limpia.

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El Partido Propuesta Republicana definió acompañar el proyecto del Gobierno para suspender las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) de cara a las próximas elecciones presidenciales de 2027. La decisión se concretó tras una reunión virtual encabezada por Mauricio Macri, de la que participaron gobernadores, legisladores y referentes clave del espacio.

La mesa ejecutiva nacional del partido, reunida por Zoom, ratificó su postura a favor de la reforma electoral, incluyendo la eliminación de la elección directa de los parlamentarios del Mercosur, quienes pasarán a ser designados por la Cámara de Diputados. Sin embargo, el PRO advirtió que es fundamental avanzar con la aprobación de iniciativas clave.

El PRO respalda la suspensión de las PASO tras acuerdo En un comunicado difundido en redes sociales, el partido consideró positivo que se abra una discusión amplia que permita construir consensos y alcanzar los acuerdos necesarios para avanzar en los puntos restantes de la reforma. La postura busca destrabar resistencias y allanar el camino para la aprobación de la iniciativa en el Senado, donde los números son ajustados.

La suspensión de las PASO, que inicialmente generó reparos en algunos sectores del PRO por los plazos y la cercanía de una elección, finalmente obtuvo el respaldo del partido. Si bien el objetivo original del oficialismo era derogar el sistema de forma definitiva, la falta de votos llevó a resignar una suspensión limitada a los comicios de 2027. La inclusión de ficha limpia, que prohíbe candidaturas de personas con condenas confirmadas en segunda instancia, fue un punto clave para destrabar el apoyo.

La reunión contó con la participación de figuras como Fernando De Andreis, Cristian Ritondo (jefe de bloque de diputados), Martín Goerling (presidente de la bancada PRO en el Senado), los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut) y Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), además de María Eugenia Vidal y los intendentes Soledad Martínez y Guillermo Montenegro.