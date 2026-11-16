El Gobierno nacional habilitaría la posibilidad de listas colectoras como parte de un proyecto de reforma electoral con el objetivo principal de asegurar los votos necesarios para lograr la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), iniciativa que el oficialismo pretende debatir antes de que concluya el mes en curso.

La comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por Agustín Coto, fue convocada para este martes a las 15 horas. A solicitud de la Casa Rosada, se discutirá un borrador modificado que incluye esta particularidad. La intención es que la posibilidad de sumar listas de adhesión o colectoras se aplique excepcionalmente para los próximos comicios.

Según el proyecto, en la Boleta Única de Papel se podría postular un candidato a Presidente, acompañado por dos listas para legisladores nacionales. Una lista correspondería a la propia agrupación del postulante a jefe de Estado, mientras que la segunda sería de otro signo político que no apoye a otra candidatura presidencial.

Claves de la reforma electoral y el debate parlamentario La redacción de este borrador y las negociaciones parlamentarias estuvieron a cargo del jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem. La Libertad Avanza necesita reunir quórum y obtener diez firmas para emitir dictamen en la comisión. Hasta el momento, cuentan con ocho firmas aseguradas, seis propias y dos de aliados de la UCR y Provincias Unidas.

Se busca sumar el apoyo de los radicales Rodolfo Suárez y Carlos Espínola, y se espera la definición de Flavio Fama. La senadora Carolina Moisés aguarda acuerdos con gobernadores del norte. El oficialismo confía en alcanzar los 37 votos necesarios en el recinto, contando con el respaldo de gobernadores como Alfredo Cornejo, Maximiliano Pullaro, Raúl Jalil, Rolando Figueroa, Martín Llaryora, Ignacio Torres y Gustavo Sáenz. También se gestiona el apoyo del gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua.