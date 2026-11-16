    • 16 de noviembre de 2026 - 12:15

    La Legislatura tratará en sesión especial el fideicomiso de los US$ 250 millones aportados por Vicuña

    El vicegobernador Fabián Martín convocó al cuerpo parlamentario para este martes. El proyecto busca ratificar el acuerdo firmado entre el Ejecutivo provincial y el Banco de San Juan para garantizar la transparencia y ejecución exclusiva de las obras.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Cámara de Diputados de San Juan celebrará este martes una sesión especial con un único punto en el temario: el tratamiento del proyecto de ley que regula la administración de los US$ 250 millones aportados por la empresa minera Vicuña. La convocatoria fue confirmada por el vicegobernador Fabián Martín y formalizada mediante el Decreto N° 567-VPP-2026.

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    Durante la jornada parlamentaria, los legisladores abordarán de manera exclusiva la Comunicación Oficial remitida por el Poder Ejecutivo a través del Mensaje N° 72 (Expediente N° 2841-2026). La iniciativa propone la aprobación legislativa del contrato denominado “Fideicomiso Aporte DIA Vicuña y su Anexo I”, una herramienta financiera diseñada para centralizar y ordenar todo el circuito administrativo de las obras definidas por el Gobierno provincial: desde los llamados a licitación y la selección de las empresas adjudicatarias, hasta la certificación y el pago de cada etapa.

    Desde la conducción parlamentaria destacaron que la finalidad primordial de este esquema es blindar la transparencia y la trazabilidad en el uso de los recursos, asegurando que el capital se vuelque únicamente a los proyectos estipulados. Una vez que las obras concluyan y se ejecute la totalidad de los fondos, el fideicomiso habrá cumplido su ciclo y procederá a su disolución.

    El instrumento fiduciario que llega al recinto fue celebrado el pasado 7 de octubre de 2026 entre la Provincia —representada por el gobernador Marcelo Orrego y el ministro de Minería, Juan Pablo Perea Fontivero— y el Banco de San Juan S.A., a través de sus apoderados Gustavo Daniel López y Adolfo Emilio Muchino. Dicho acuerdo responde al Acta Compromiso ratificada oportunamente por el Decreto N° 1066-MM-2026 y aprobada mediante la Ley N° 2836-M.

    Según los fundamentos elevados por el Ejecutivo provincial, el proyecto busca dotar de respaldo institucional y jurídico al contrato para consolidar un marco adecuado en la ejecución de los compromisos asumidos. En ese sentido, el sometimiento del acuerdo y su Anexo I a la consideración de los diputados pretende fortalecer la legitimidad y la previsibilidad del instrumento mediante una ley provincial, definiendo a su vez un mecanismo específico de administración a través del Banco de San Juan S.A., que actuará en carácter de entidad fiduciaria.

    Asimismo, el esquema establece la afectación específica del capital para garantizar que los fondos sean administrados y aplicados exclusivamente conforme a las finalidades previstas en el contrato. Todo el proceso estará regido por estrictos mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y control, asegurando la trazabilidad del dinero en plena sujeción al ordenamiento jurídico de la provincia.

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