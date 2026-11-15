    • 15 de noviembre de 2026 - 10:22

    Javier Milei confirmó su candidatura: "Voy por la reelección, tenemos que hacer grande a la Argentina nuevamente"

    El presidente Javier Milei confirmó su candidatura para las elecciones de 2027 y ratificó su objetivo de ampliar los acuerdos comerciales internacionales hasta 2031.

    El presidente Javier Milei reafirmó este sábado que irá por la reelección el año que viene.

    El presidente Javier Milei reafirmó este sábado que irá por la reelección el año que viene.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El presidente Javier Milei reafirmó este sábado que buscará la reelección en 2027, durante la inauguración de la muestra “Belgrano, la revolución de las ideas” en el Museo de la Casa Rosada, vinculando su decisión con las metas de apertura comercial proyectadas hasta 2031.

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    En un discurso centrado en la figura de Manuel Belgrano, a quien definió como “el primer economista moderno y liberal de estas tierras”, Milei aseguró que tiene “cosas para hacer grande a la Argentina nuevamente” y ratificó su compromiso con la libertad económica.

    Al despejar especulaciones sobre su futuro político, Milei afirmó explícitamente: “Eso para los que dicen que dudan que estoy yendo por la reelección: sí, estoy yendo por la reelección”. Anticipó que el objetivo para 2031 es alcanzar acuerdos comerciales que abarquen al 90% del mercado global.

    La visión económica de Javier Milei como guía

    El jefe de Estado detalló los avances en materia de apertura comercial, mencionando acuerdos con la Unión Europea, la EFTA, Singapur y Estados Unidos, además de las tratativas para unirse al bloque transpacífico. Señaló que el país pasó de comercializar con el 10% al 30% de los países del planeta.

    Milei también anticipó que continuará con la reducción de impuestos, proyectando que, si se cumple el escenario base, se devolverán 500.000 millones de dólares a los argentinos a lo largo de todo el período de gobierno. El Presidente destacó que Belgrano entendía que la riqueza provenía del trabajo y la producción, no de privilegios o acumulación de metales.

    El legado de Manuel Belgrano y las ideas del gobierno

    La exposición, curada por el historiador Diego Valenzuela, recorre la trayectoria intelectual de Belgrano, sus ideas previas a la Revolución de Mayo y su posterior carrera militar. El mandatario subrayó que las ideas del prócer contienen una explicación directa sobre el desarrollo y el aumento de la productividad.

    El Presidente concluyó su intervención con un “Viva la Patria”, en contraste con su habitual consigna, y destacó que la exposición propone un recorrido por la vida y obra del creador de la Bandera Nacional.

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