    • 8 de noviembre de 2026 - 16:47

    Histórico: tras 39 años de espera, el papa León XIV pisó suelo argentino y lo recibió Milei

    El papa León XIV ya se encuentra en suelo argentino. El avión de Aerolíneas Argentinas que traslada al pontífice desde Montevideo aterrizó en el Aeroparque Internacional.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Con la llegada del Santo Padre, se pone en marcha una intensa agenda de cuatro días que combinará encuentros institucionales, celebraciones litúrgicas masivas y actividades pastorales con la comunidad.

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    El itinerario del pontífice contempla misas multitudinarias y compromisos oficiales distribuidos entre la Capital Federal, la Basílica de Luján y la provincia de Córdoba.

    El arribo quiebra una espera de 39 años sin la presencia de un pontífice en el país y despliega un fuerte operativo de seguridad y logística para acompañar el recorrido de León XIV durante las jornadas que permanecerá en la Argentina.

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