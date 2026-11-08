Histórico: tras 39 años de espera, el papa León XIV pisó suelo argentino y lo recibió Milei

El papa León XIV ya se encuentra en suelo argentino. El avión de Aerolíneas Argentinas que traslada al pontífice desde Montevideo aterrizó en el Aeroparque Internacional.

Con la llegada del Santo Padre, se pone en marcha una intensa agenda de cuatro días que combinará encuentros institucionales, celebraciones litúrgicas masivas y actividades pastorales con la comunidad.

El itinerario del pontífice contempla misas multitudinarias y compromisos oficiales distribuidos entre la Capital Federal, la Basílica de Luján y la provincia de Córdoba.