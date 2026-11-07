Día del Periodista Deportivo y del Canillita: por qué se celebra cada 7 de noviembre en la Argentina

Este sábado 7 de noviembre se celebra en la Argentina el Día del Periodista Deportivo , una jornada pensada para rendirle homenaje a los periodistas deportivos de todo el país, ya sean televisivos, radiales, gráficos u otros medios.

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El Día Nacional del Periodista Deportivo se estableció en 1938, en el marco del Primer Congreso Nacional de Periodistas . En ese encuentro, además, se fijó el 7 de junio como Día del Periodista, en recuerdo de La Gazeta de Buenos-Ayres, el primer periódico del país. La rama deportiva quedó entonces con su propia fecha, en noviembre.

Sin embargo, el motivo exacto de la elección no está del todo claro. Algunas notas señalan que la fecha se estableció de una forma poco común y hasta arbitraria. Otras la vinculan con la creación de la Asociación de Periodistas Deportivos de Buenos Aires, en 1941 .

El 7 de noviembre es también el Día del Canillita , en homenaje a los vendedores de diarios y revistas. Se eligió por ser el aniversario de la muerte de Florencio Sánchez , el dramaturgo uruguayo autor de la obra Canillita, que murió en Milán en 1910, a los 35 años.

Además, desde 2007 una ley oficializó esta fecha como día de descanso para los canillitas, por lo que en esta jornada los diarios no tienen edición impresa.

Qué pasa en el resto del mundo

A nivel internacional, el Día del Periodista Deportivo se celebra en otra fecha. Se conmemora desde 1995, por iniciativa de la Asociación Internacional de Prensa Deportiva (AIPS), fundada en París en 1924, durante los Juegos Olímpicos.