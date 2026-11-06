Furor por la convocatoria de la SIDE: más de 40.000 solicitudes en solo 24 horas

Tras la apertura de un concurso público inédito para sumar nuevos agentes a sus filas, la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) reveló que, en tan solo un día de inscripción, recibió un aluvión de más de 40.000 solicitudes de ingreso de aspirantes de todo el país.

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Por primera vez en la historia, la SIDE hace un concurso abierto para contratar agentes

La masiva respuesta fue confirmada por el propio organismo a través de sus canales oficiales en redes sociales, donde resaltaron el alto interés pese a las rigurosas condiciones del empleo.

"Advertimos que es mucho trabajo, que no hay horarios, que la exigencia es extrema y que el riesgo es real. Sin embargo, en tan solo 24 horas, ya recibimos más de 40.000 solicitudes de argentinos que quieren trabajar para defender la República Argentina. Vamos a revisar cada perfil y vamos a elegir a los mejores", expresaron desde la secretaría.

Asimismo, recordaron que el formulario digital permanecerá habilitado hasta el próximo 30 de noviembre, por lo que prevén que la cifra de inscriptos siga aumentando exponencialmente durante los próximos días.

Para ingresar formalmente a la carrera profesional del Cuerpo de Inteligencia de la Nación, los aspirantes deberán atravesar un exhaustivo camino de cuatro fases:

Inscripción digital: Completar el formulario en la plataforma oficial del organismo dentro del plazo fijado (hasta el 30 de noviembre).

Selección y evaluaciones: Tras un primer filtro de perfiles, los postulantes preseleccionados deberán rendir un examen digital de conocimientos generales. Quienes resulten aprobados avanzarán hacia evaluaciones escritas, pruebas físicas, exámenes psicológicos y una entrevista personal.

Formación académica: Los candidatos que superen la etapa evaluativa ingresarán al Curso Básico de Ingreso impartido por la Escuela Nacional de Inteligencia.

Ingreso definitivo: La incorporación formal al cuerpo se definirá según las calificaciones y el desempeño obtenido durante la etapa de formación, sujeto al cupo de vacantes disponibles.