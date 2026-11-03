    • 3 de noviembre de 2026 - 19:22

    Por primera vez en la historia, la SIDE hace un concurso abierto para contratar agentes

    Por primera vez en la historia del organismo, la SIDE abrió una convocatoria abierta a ciudadanos con secundario completo. El proceso incluirá exámenes, pruebas físicas, psicotécnicas y formación en la Escuela Nacional de Inteligencia.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) lanzó este martes una convocatoria pública e inédita para ingresar al Cuerpo de Inteligencia de la Nación. Se trata de una apertura histórica para la estructura del organismo, que tradicionalmente mantuvo un esquema reservado para la incorporación de sus agentes.

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    Según informaron fuentes oficiales, la postulación estará abierta hasta el 30 de noviembre para todos los ciudadanos argentinos que hayan completado el nivel secundario. Los interesados deberán inscribirse mediante un formulario digital habilitado en el sitio web institucional del organismo (SIDE.gob.ar/carreras).

    El anuncio fue ratificado por el secretario de Inteligencia de Estado, Cristian Auguadra, quien destacó el carácter inédito del procedimiento: "Por primera vez en su historia, la SIDE abre un concurso público para ingresar al Cuerpo de Inteligencia de la Nación". La medida fue respaldada además durante la habitual conferencia de prensa del vocero presidencial, Adrián Ravier.

    Etapas del proceso de selección

    El filtro de admisión constará de múltiples instancias de evaluación. Tras la revisión inicial de los perfiles postulados, los aspirantes preseleccionados deberán rendir un examen digital de conocimientos generales.

    Quienes superen esa primera prueba técnica avanzarán a las fases de evaluaciones escritas, controles aptitud física, exámenes psicológicos y una entrevista personal presencial. Los candidatos con mejores calificaciones accederán finalmente al Curso Básico de Ingreso impartido en la Escuela Nacional de Inteligencia.

    "Cada etapa del camino va a ser una prueba, y solo los mejores van a llegar al final. La responsabilidad de proteger a los argentinos exige capacidad, disciplina y un compromiso inquebrantable con la Patria", enfatizó Auguadra respecto al nivel de exigencia previsto.

    Profesionalización y contexto geopolítico

    Por su parte, el subsecretario de Inteligencia, José Lago Rodríguez, enmarcó la medida en una estrategia de profesionalización del Sistema de Inteligencia Nacional basada en el mérito y la formación continua.

    En su análisis, el funcionario vinculó la apertura del organismo con las tensiones globales actuales: "Vivimos en un contexto internacional cambiante y convulsionado. La disputa entre potencias por recursos estratégicos como energía, minerales, alimentos, agua y tecnología posiciona a la Argentina en un lugar clave, fortalecido por nuestra ubicación en el Atlántico Sur y la proyección hacia la Antártida".

    De manera simultánea con el lanzamiento digital, la Ciudad de Buenos Aires amaneció con cartelería en la vía pública alusiva a la campaña de reclutamiento, utilizando una gráfica inspirada en el clásico afiche publicitario de convocatoria estatal con la consigna "Buscamos a los mejores".

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