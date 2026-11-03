Caso Loan: el juicio se reanuda con las declaraciones de peritos y policías

El debate por la desaparición del niño de cinco años entra en una instancia clave. Testificarán especialistas en odorología forense, medicina legal y pericias tecnológicas de distintas fuerzas.

El juicio por la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, el niño que permanece desaparecido desde el 13 de junio de 2024, se reanudará este miércoles en una nueva jornada del debate oral. La audiencia estará centrada en la recepción de pruebas técnicas a través de la declaración de un grupo de policías y peritos especializados.

Fuentes judiciales confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas el cronograma de testimonios previstos. Entre los citados se encuentran Marilú Vásquez, perito auxiliar en Odorología Forense de la Policía de Salta, y Tamara Muniagurria, licenciada en Criminalística de la Policía de Corrientes.

Por parte de la Policía Federal Argentina (PFA) prestarán declaración Sergio Montenegro (suboficial), Uriel Rossi (inspector) y Fernando Lobo (subinspector), estos últimos pertenecientes a la División Unidad Búsqueda de Evidencias. La nómina técnica se completa con Walter Emanuel Sosa, de la División Pericias Tecnológicas, Ricardo Chevarlazk, médico legista de Medicina Legal de la PFA, y Verónica Reyes, sargento de la Policía de Salta.

Durante la organización de la jornada, las partes acordaron desistir de la citación del uniformado Hernán Paul Alfonso, mientras la tribunal resuelve la convocatoria de otros testigos pendientes.

Declaraciones clave y el estado de la causa En el expediente principal de la causa ya prestaron declaración cuatro de los siete acusados directos: la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava, Laudelina Peña (tía del menor), Antonio Bernardino Benítez (exesposo de Peña) y el excomisario de la localidad de 9 de Julio, Walter Maciel.