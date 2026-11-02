    • 2 de noviembre de 2026 - 20:37

    CyberMonday 2026: el ranking de lo más buscado en las primeras horas de ofertas

    En las primeras horas se registraron picos de 73.000 usuarios conectados en simultáneo. El tráfico masivo estuvo impulsado por la búsqueda de promociones bancarias y cuotas.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La edición 2026 del CyberMonday comenzó con un fuerte interés por parte de los consumidores argentinos. Desde los primeros minutos de la madrugada de este lunes, las plataformas oficiales registraron un flujo masivo de usuarios, superando las 2,1 millones de visitas acumuladas en su sitio web oficial en el arranque de las jornadas de ofertas del comercio electrónico.

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    El pico inicial de concurrencia se dio a las 00:45 hs, momento en el que se contabilizaron 73.000 personas navegando en simultáneo para aprovechar las primeras promociones.

    Descuentos y comportamiento del consumidor

    Según informaron los organizadores de la fecha de descuentos, el evento registra este año un porcentaje promedio de rebajas del 32%.

    La provincia de Buenos Aires y CABA encabezan la concentración de tráfico web, seguidas por plazas del interior como Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Tucumán, Salta, Entre Ríos, Neuquén y Corrientes. En el caso de San Juan y la región, la tendencia vuelve a marcar un consumidor analítico, que prioriza el chequeo previo de precios, el aprovechamiento de opciones con envío gratis y la financiación en cuotas con promociones bancarias.

    El ranking de los 5 rubros más buscados

    Durante las primeras horas del evento, la atención de los usuarios se concentró principalmente en cinco categorías que lideraron las búsquedas y clics:

    • Electrodomésticos y tecnología: El rubro más consultado de la jornada para renovación de artefactos del hogar.
    • Indumentaria y calzado: Fuerte demanda impulsada por prendas y promociones de cara a la temporada de verano.
    • Viajes y turismo: Búsquedas centradas en pasajes, paquetes y hospedajes para las vacaciones de verano.
    • Muebles y decoración: Opciones enfocadas en equipamiento para el hogar y renovación de espacios.
    • Cosmética y maquillaje: Artículos de cuidado personal y belleza completaron el lote de mayor tráfico.

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