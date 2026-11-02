CyberMonday 2026: el ranking de lo más buscado en las primeras horas de ofertas

En las primeras horas se registraron picos de 73.000 usuarios conectados en simultáneo. El tráfico masivo estuvo impulsado por la búsqueda de promociones bancarias y cuotas.

La edición 2026 del CyberMonday comenzó con un fuerte interés por parte de los consumidores argentinos. Desde los primeros minutos de la madrugada de este lunes, las plataformas oficiales registraron un flujo masivo de usuarios, superando las 2,1 millones de visitas acumuladas en su sitio web oficial en el arranque de las jornadas de ofertas del comercio electrónico.

El pico inicial de concurrencia se dio a las 00:45 hs, momento en el que se contabilizaron 73.000 personas navegando en simultáneo para aprovechar las primeras promociones.

Descuentos y comportamiento del consumidor Según informaron los organizadores de la fecha de descuentos, el evento registra este año un porcentaje promedio de rebajas del 32%.

La provincia de Buenos Aires y CABA encabezan la concentración de tráfico web, seguidas por plazas del interior como Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Tucumán, Salta, Entre Ríos, Neuquén y Corrientes. En el caso de San Juan y la región, la tendencia vuelve a marcar un consumidor analítico, que prioriza el chequeo previo de precios, el aprovechamiento de opciones con envío gratis y la financiación en cuotas con promociones bancarias.

El ranking de los 5 rubros más buscados Durante las primeras horas del evento, la atención de los usuarios se concentró principalmente en cinco categorías que lideraron las búsquedas y clics: