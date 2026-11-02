Cambia el calendario de vacunación infantil en Argentina: cómo se aplicará la nueva dosis seis en una

El Ministerio de Salud de la Nación oficializó la incorporación de la vacuna hexavalente obligatoria y gratuita a partir de 2028, en el calendario.

El Ministerio de Salud de la Nación formalizó un cambio clave en el Calendario Nacional de Vacunación. A través de la Resolución 1567/2026 publicada en el Boletín Oficial, se oficializó la incorporación de la vacuna hexavalente acelular, un esquema que permitirá inmunizar a los bebés contra seis enfermedades graves con una sola inyección por dosis.

La medida entrará en vigencia de forma gratuita y obligatoria para todos los niños nacidos a partir del 1 de enero de 2028. El objetivo central de la autoridad sanitaria es simplificar el esquema durante el primer año de vida, reduciendo la cantidad de aplicaciones y disminuyendo las posibles reacciones adversas.

Qué enfermedades previene y cómo se aplicará La nueva formulación hexavalente unifica en una sola aplicación la protección contra:

Difteria

Tétanos

Tos convulsa (coqueluche)

Hepatitis B

Poliomielitis

Infecciones por Haemophilus influenzae tipo b (causante de meningitis y neumonía) El nuevo esquema establece la aplicación de tres dosis a los 2, 4 y 6 meses de vida, sumado a un refuerzo entre los 15 y 18 meses. Con esta cobertura, los niños que completen el tratamiento ya no necesitarán el refuerzo tradicional contra la poliomielitis previsto para los 5 años.

Formulación acelular con menores efectos secundarios La vacuna hexavalente no es totalmente desconocida en el país, ya que hasta ahora se utilizaba exclusivamente en prematuros de muy bajo peso. Su componente contra la tos convulsa es acelular —contiene antígenos purificados en lugar de la bacteria entera—, lo que reduce significativamente la aparición de fiebre, dolor o inflamación en la zona del pinchazo.