    • 2 de noviembre de 2026 - 16:56

    Causa Sur Finanzas: allanaron dos bancos en CABA por presunto lavado millonario

    La Justicia investiga maniobras financieras vinculadas a Ariel Vallejo y el entorno del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Justicia Federal de Lomas de Zamora ordenó en las últimas horas el allanamiento de las sedes porteñas de dos destacadas entidades financieras, en el marco de una causa que investiga una presunta red de evasión fiscal y lavado de dinero vinculada a la firma Sur Finanzas y a su titular, Ariel Vallejo, conocido por sus nexos con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

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    Los procedimientos fueron dispuestos por el juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte y se ejecutaron en la casa central del Banco Industrial (ubicada en avenida Santa Fe al 880) y en la sede del Banco Hipotecario (Reconquista al 101), ambas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

    La mira sobre el respaldo financiero y sumas multimillonarias

    La hipótesis judicial apunta a determinar el grado de complicidad o respaldo financiero que ambas entidades habrían otorgado a la financiera operada por Vallejo, quien se encuentra actualmente detenido.

    Entre las irregularidades detectadas por los investigadores resaltan movimientos de dinero con cifras alarmantes:

    Banco Industrial: Se investigan operaciones por $1,73 billones registradas en una sola cuenta entre enero de 2024 y octubre de 2025. En este tramo del expediente, la Justicia puso la atención sobre uno de sus accionistas, Andrés Meta.

    Banco Hipotecario: Se rastrearon transferencias hacia la firma Pagos Dica S.A. por un total de $14.898 millones entre noviembre y diciembre de 2025. Incluso, la investigación reveló que el mismo día en que se allanaban las oficinas de Vallejo se realizaron movimientos por más de $2.160 millones.

    Con la documentación y el material contable incautado en las sedes bancarias, el juzgado busca establecer si existió un esquema sistemático para canalizar fondos de origen ilícito a través del sistema financiero formal.

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