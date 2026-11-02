Tras el éxito en el mar, el Conicet transmitirá en vivo una excavación incaica en Catamarca

Se trata de la "Expedición Inka 2026" en El Shincal de Quimivil. Los arqueólogos mostrarán en tiempo real los hallazgos y el público podrá interactuar durante el streaming del Conicet.

Luego del fenómeno de audiencia que generó en 2025 la exploración científica marítima del buque Falkor, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) volverá a apostar al formato en vivo. En esta oportunidad, las pantallas transmitirán en directo una campaña de excavación arqueológica en pleno territorio incaico.

La propuesta, denominada Expedición Inka 2026, se llevará a cabo en el sitio arqueológico El Shincal de Quimivil, ubicado en la provincia de Catamarca. La iniciativa es impulsada de manera conjunta por científicos del Conicet, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad Nacional de Catamarca y la Fundación Azara.

Una de las capitales incas más australes El Shincal de Quimivil fue un centro estratégico dentro del Tawantinsuyu (el Imperio Incaico). El arqueólogo Reinaldo Moralejo, integrante del equipo, destacó que "el sitio constituye una de las capitales provinciales más australes del estado expansivo incaico. La expedición busca profundizar el conocimiento sobre su organización espacial, así como sobre las funciones políticas, administrativas y ceremoniales que allí se desarrollaron".

Durante los trabajos, el equipo interdisciplinario compuesto por antropólogos, biólogos, geólogos, arquitectos y conservadores se enfocará en la excavación de una kancha (recinto perimetral) para analizar la arquitectura, el uso del espacio y las prácticas sociales del lugar.

Días, horarios y dónde ver el streaming La transmisión en directo durará cuatro días y permitirá a los usuarios interactuar con los investigadores en tiempo real mientras realizan las tareas de campo.