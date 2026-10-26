Proyectos del CONICET recibieron premio: un software para la epilepsia y una molécula para lesiones medulares

El desarrollo de un software diseñado para planificar la estimulación cerebral en pacientes que padecen epilepsia resistente a fármacos obtuvo el primer puesto en la sexta edición del Premio Merck-CONICET de Innovación en Ciencias de la Salud, cuya ceremonia de premiación se llevó a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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La distinción máxima recayó en el proyecto NViES, encabezado por el investigador Mariano Fernández Corazza. La convocatoria nacional reunió un total de 84 iniciativas científicas y tecnológicas enfocadas en el área de la salud provenientes de distintos puntos del país.

Tras una rigurosa selección, diez equipos finalistas expusieron sus desarrollos ante un jurado interdisciplinario integrado por investigadores del CONICET y especialistas médicos de la compañía de ciencia y tecnología Merck Argentina.

Durante el acto de entrega, el presidente del CONICET, Daniel Salamone, destacó la relevancia del certamen y remarcó que “el premio pone en valor el talento científico argentino y fortalece la articulación público-privada para transformar el conocimiento en soluciones concretas para la sociedad”.

El segundo lugar del certamen fue otorgado a Héctor Ramiro Quintá, investigador del CONICET en el Hospital Alemán, por un proyecto centrado en el tratamiento de lesiones medulares traumáticas graves.

La iniciativa de su equipo propone el desarrollo de un agonista sintético del receptor DCC, una molécula capaz de reproducir una señal biológica asociada a la reparación de conexiones nerviosas. A partir del estudio de la proteína Netrina-1, la investigación busca evaluar en modelos experimentales si dicha señal favorece la regeneración neuronal.

El proyecto se encuentra actualmente en fase de investigación y desarrollo. De obtener resultados positivos en las pruebas experimentales, podría sentar las bases para futuras estrategias terapéuticas en el tratamiento de lesiones medulares, un área de la medicina donde las opciones de recuperación son sumamente limitadas.