De la profundidad del mar al cine: la expedición del Conicet que fue furor en streaming llega a las salas

La emblemática expedición científica del Conicet a bordo del buque oceanográfico RV Falkor (too), que en 2025 cautivó a millones de personas explorando las profundidades del Atlántico, dará el salto a la pantalla grande. La travesía tendrá su adaptación cinematográfica bajo el título "Bichos del mar" , con fecha de estreno confirmada en las salas de cine para el próximo 26 de noviembre .

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El largometraje toma como punto de partida la misión "Talud Continental IV / Oasis submarinos del Cañón de Mar del Plata", la expedición científica realizada a 300 kilómetros de la costa argentina que se convirtió en un fenómeno viral inédito para la divulgación científica nacional.

Durante la campaña oceanográfica, un equipo integrado por 25 científicos y científicas transmitió en tiempo real y en alta definición el trabajo de exploración del fondo marino a través de YouTube. Las emisiones en vivo acumularon más de 245 horas de transmisión y alcanzaron un récord de 18 millones de visualizaciones .

De aquel hito comunicacional surgieron momentos que impactaron en la cultura popular y las redes sociales, como el popularizado hallazgo de la "estrella culona" (un ejemplar de estrella de mar con una forma particular) y la destacada participación de la investigadora Nadia Cerino , cariñosamente apodada por los espectadores como "Nadia Coralina".

Lejos de ser un documental convencional, "Bichos del mar" se presenta como una propuesta narrativa que combina comedia romántica, musical, ciencia ficción, drama y aventura. La trama promete revelar todo aquello que ocurrió dentro de la embarcación mientras el streaming en vivo salía al aire hacia todo el mundo.

"Es una historia a bordo de un barco que transporta bichos de arriba y de abajo… rumbo a la nada", señala el texto promocional de la película, anticipando un enfoque creativo sobre la convivencia y los desafíos del grupo de investigación en altamar.

Ciencia, financiamiento y divulgación masiva

La misión científica no solo dejó importantes descubrimientos para la biología marina, sino que además se desarrolló en un contexto nacional atravesado por el debate y el reclamo por mayor financiamiento para las universidades, la ciencia y la tecnología en la Argentina.

Con su llegada al circuito comercial de cines el 26 de noviembre, la travesía del Falkor (too) busca revalidar en la cartelera el masivo respaldo del público que transformó una investigación marina en un fenómeno cultural sin precedentes.