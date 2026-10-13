Narnia está de regreso: el primer tráiler revela el origen del mundo mágico y abre una nueva era para la saga

Narnia vuelve a abrir sus puertas. Después de años de expectativa, Netflix presentó el primer tráiler de “Narnia: El sobrino del mago” , la película escrita y dirigida por Greta Gerwig que marcará el comienzo de una nueva etapa para una de las sagas de fantasía más reconocidas de la literatura y el cine.

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Esta vez, sin embargo, la historia no comenzará con los hermanos Pevensie atravesando el famoso armario. Gerwig decidió viajar mucho más atrás y contar cómo nació Narnia , adaptando por primera vez al cine El sobrino del mago, el libro de C. S. Lewis que funciona como historia de origen dentro de la cronología del universo.

La nueva película seguirá a Digory Kirke y Polly Plummer , interpretados por David McKenna y Beatrice Campbell, dos chicos que descubren la posibilidad de viajar entre diferentes mundos mediante unos anillos mágicos.

Un universo comienza. Descubre cómo nació Narnia en 'Narnia: El sobrino del mago', una película de Greta Gerwig. Solo en cines el 11 de febrero. https://t.co/fX0y4bbwov

Ese viaje terminará llevándolos al nacimiento de Narnia y los pondrá frente a personajes esenciales de la mitología creada por Lewis. La película funcionará así como una puerta de entrada distinta para quienes ya conocen la franquicia y para una nueva generación de espectadores.

El tráiler apuesta fuerte por la espectacularidad. Comienza con imágenes de Londres antes de abrirse hacia paisajes fantásticos y nuevos mundos, mientras “Stairway to Heaven”, de Led Zeppelin , acompaña buena parte del adelanto.

Netflix compartió el afiche oficial de Narnia: El sobrino del mago, la nueva película dirigida por Greta Gerwig que contará el origen del universo creado por C. S. Lewis.

Un elenco lleno de estrellas

Netflix reunió además un reparto de peso para acompañar a los jóvenes protagonistas. La película contará con Daniel Craig, Meryl Streep, Emma Mackey, Carey Mulligan, Ciarán Hinds, Denise Gough, Kobna Holdbrook-Smith y Susan Wokoma.

Emma Mackey aparecerá como Jadis, la Bruja Blanca, uno de los personajes centrales del universo de Narnia, mientras Daniel Craig tendrá un papel importante dentro de la historia de Digory.

Una de las primeras imágenes de la nueva Bruja Blanca en la adaptación de Narnia: El sobrino del mago.

Gerwig llega al proyecto después del fenómeno mundial de Barbie y de películas como Lady Bird y Mujercitas. La directora contó que conoce los libros de Narnia desde su infancia y que buscó construir una película pensada especialmente para ser disfrutada en una pantalla grande.

Cuándo se estrena la nueva Narnia

La apuesta será particular también por su modelo de estreno. “Narnia: El sobrino del mago” llegará a los cines de todo el mundo el 12 de febrero de 2027, con funciones anticipadas en IMAX desde el 10 de febrero. Recién después tendrá su desembarco en streaming: estará disponible en Netflix desde el 2 de abril de 2027.

La estrategia representa un cambio importante para Netflix, que le dará a la producción una extensa ventana exclusiva en salas antes de incorporarla a su catálogo. Según AP, el proyecto cuenta con un presupuesto cercano a los US$280 millones, reflejo de la magnitud de la apuesta detrás del regreso de la franquicia.

A diferencia de las anteriores adaptaciones cinematográficas, esta nueva etapa comenzará directamente con la creación de Narnia, antes del armario, antes de los Pevensie y antes de buena parte de las historias que llevaron el universo de C. S. Lewis al cine.