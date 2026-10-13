    • 13 de octubre de 2026 - 12:57

    Es mi sueño: el sanjuanino Lucas Bongiovanni sigue en carrera con Emilia Attías

    Junto a la actriz, el cantante hizo una versión de Shallow y, con 287 puntos del jurado, pasó a la última ronda de duelos, antes de la final.

    Lucas Bongiovanni continúa buscando su sueño junto a Emilia Attías.&nbsp;

    Lucas Bongiovanni continúa buscando su sueño junto a Emilia Attías. 

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    Diario de Cuyo | Estela Ruiz M.
    Por Estela Ruiz M.

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    En una nueva ronda, Attías saltó a la pista para cantar junto a sus tres candidatos ante la atenta mirada del jurado integrado por Abel Pintos, José Luis "El Puma" Rodríguez, Joaquín Levinton y Ángela Leiva. Durante la velada, presentó tres propuestas musicales muy diversas junto a los participantes. Con Alan Caraballo interpretó Darte un beso, obteniendo 248 puntos, la calificación más baja de la noche que dejó a Caraballo fuera de competencia. Por su parte, Rodrigo Ali se lució con el bolero Contigo a la distancia, logrando el puntaje más alto con 311 unidades.

    En tanto, el artista sanjuanino saltó al escenario para afrontar un complejo desafío vocal al hacer dupla con Attías en el emblemático tema de Lady Gaga, que sortearon con éxito. "Está avanzando en el certamen como candidato, tendrá que competir con los otros candidatos de Emilia Attías", anunció el conductor Guido Kaczka al ratificar el pase del sanjuanino.

    Lucas Bongiovanni, segunda ronda con Emilia Attías

    Lucas Bongiovanni, segunda ronda con Emilia Attías

    "Lo que se vio en el programa es la segunda etapa, de duelos. Ya estoy en la tercera ronda y es un avance en el programa para tener en cuenta para la gente que me sigue, me conoce y me hace el aguante, porque ya está por terminar el programa, estamos a unos pasos de la final", dijo Bongiovanni a DIARIO DE CUYO.

    A la hora de hacer un balance de su última presentación, el intérprete destacó la profunda conexión que logró con la obra: "Durante la performance me sentí muy cómodo porque conecté con la canción de manera muy profunda. Es una hermosa canción que algo conecta mucho con mi vida íntima y eso me dio pie a poder cantarla con el desempeño y el acting necesarios para lograr la performance que vieron".

    Asimismo, resaltó la buena sintonía y el trabajo fluido que viene consolidando junto a la ex Casi Ángeles. "La verdad es que se va afianzando cada vez más la confianza escénica con Emi y, en lo personal, es agradable trabajar con ella porque nos entendemos muy bien y respetamos el desempeño de cada uno", expresó. Bongiovanni también tuvo palabras de afecto para sus pares de certamen: "Y en cuanto a mis compañeros, la verdad que son unas hermosas personas con las que nos hemos conocido muy bien e iniciado una amistad", afirmó.

    De cara a lo que se viene en la pantalla, el sanjuanino ya tiene la mirada puesta en el próximo obstáculo para llegar a la instancia decisiva. "Ahora debo ganarle a mi próximo compañero. Falta un dueto más y ahí quedaría definido el dúo con Emilia que pasará a la final", concluyó el participante.

    Los candidatos de Emilia. Lucas y Rodrigo Alí (en los extremos) deberán medirse nuevamente.

    Los candidatos de Emilia. Lucas y Rodrigo Alí (en los extremos) deberán medirse nuevamente.

    Es mi sueño: un debut a puro rock

    La primera vez que cantaron juntos Emilia y Lucas fue en agosto pasado, cuando el cantante salió a la pista en dupla con Attías para interpretar Sweet child of mine, el clásico de Guns N' Roses. En aquella oportunidad, el sanjuanino recibió encendidos elogios por parte del tribunal examinador.

    "Vos cantás muy bien loco, es la primera vez que te escucho”, le dijo Abel Pintos tras finalizar la actuación. En la misma línea, El Puma Rodríguez no ahorró en palabras de admiración para el participante: "No hay nada que agregar a ti, estás completo hermano querido. Si eres rockero, eres rockero desde la punta del pie hasta la punta de la cabeza (...) La estampa, tu cuerpo, lo que transmites, la voz impresionante… Hermano, yo que no soy rockero, me invita a bailar rock", le dijo la estrella venezolana, sellando un debut consagratorio que hoy lo tiene a las puertas de la gran final.

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