El actor Facundo Arana desmintió rotundamente las versiones sobre un distanciamiento con María Susini y aclaró que mantiene un vínculo cercano con su familia.

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Facundo Arana rompió el silencio ante las especulaciones sobre un supuesto distanciamiento de sus hijos y un conflicto con su expareja, María Susini. El actor calificó la información como dañina y desmintió categóricamente las versiones que circularon en diversos medios.

Abordado por cronistas, Arana se mostró molesto con los rumores que aseguraban una pelea familiar y la supuesta prohibición de ingresar al country donde vive su familia, desestimando de plano estas afirmaciones y atribuyendo su origen a "gente que quiere hacer daño".

El protagonista de "Visitando al Señor Green" aclaró que mantiene un vínculo cercano con María Susini, aseverando que compartieron una comida reciente y que ella asistió a ver su obra de teatro. Negó además cualquier problema para ingresar a la vivienda familiar, calificando las versiones como "paparruchadas".

Desmentida de romance y aclaración sobre Marian Saud Respecto a los rumores de un romance con la diseñadora Márian Saud, Facundo Arana negó estar de novio. Explicó que su vínculo con ella es meramente amistoso y profesional, y que las fotos compartidas en redes sociales se debieron a su participación en un próximo desfile donde él colaborará con su saxofón.