jimena baron y Joaquin Levinton sorprendieron en la gala de eliminación con una enérgica interpretación de Es mi sueño que cautivó al público.

Jimena Barón irrumpió en el escenario para interpretar "Es mi sueño" junto a Joaquín Levinton.

Compartir







La noche de eliminación en el certamen de canto trajo consigo una sorpresa musical de alto impacto: jimena baron irrumpió en el escenario para interpretar junto a Joaquín Levinton el tema “Es mi sueño”. La aparición conjunta generó una inmediata ovación y aplausos del público, destacándose por su fuerza y gran producción escénica.

La performance se consolidó como uno de los momentos más comentados de la velada. La elección de este dúo específico generó gran expectativa entre los presentes, quienes vibraron con la energía desplegada por ambos artistas en todo momento.

Jimena barón deslumbra en la gala de eliminación Tras la interpretación, que incluyó un pasaje cantado por Levinton que fue destacado por su particularidad, Barón recibió elogios por la calidad de la entrada y la potencia del tema. La audiencia demostró su aprobación y entusiasmo, confirmando el éxito de la combinación sobre el escenario.

El tema “Es mi sueño”, interpretado por ambos artistas, demostró ser un éxito rotundo entre el público presente en el estudio. La reacción del auditorio fue de una intensa aprobación, evidenciando que la propuesta artística tuvo una fuerte conexión con los espectadores.

Joaquin levinton sorprende con su talento Las reacciones en el estudio, que incluyeron gritos y un fuerte despliegue de aplausos, señalaron la buena recepción de la actuación. La espontaneidad y la potencia vocal de ambos artistas jugaron un papel fundamental en la construcción de este momento destacado de la noche.