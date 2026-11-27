Este jueves subió por primera vez el Ballet Estable del Teatro Colón en pleno al escenario del Teatro del Bicentenario para la interpretación de una de las piezas más icónicas Tchaikovsky, como es El Lago de los Cisnes. Más de dos horas de puro talento.

El reloj aun no marcaba las 20 horas de la tarde del jueves 26 de noviembre, y el hall del Teatro del Bicentenario estaba repleto. Miles de sanjuaninos llegaron hasta una de las salas más importantes de San Juan para ser testigo de un hecho artístico sin precedentes. Se trata del debut de “El Lago de los Cisnes”, ejecutada por el Ballet Estable del Teatro Colón. Así, por primera vez, el conjunto de bailarines presentó la obra en todo Cuyo, eligiendo a San Juan como epicentro de ello.

Tras escuchar el audio de rigor que se reproduce en la previa de cada espectáculo que se celebra en el interior de la sala principal, y ante un auditorio pleno, se oscureció el panorama para que todos fueran testigos de una imagen que se reiteró en varios momentos. Dos cisnes entrelazados sobre un lago en una especie de pintura en acuarela comenzaron a ser iluminados mientras sonaban las primeras notas del oboe. Aquella melodía lenta y melancólica, que suena familiar al oído de quién disfrutó en alguna oportunidad la pieza del maestro Piotr Ilich Tchaikovsky, comenzó a inundar cada metro de la sala, estremeciendo la piel de quien disfruta de estas piezas artísticas.

Cabe destacar que “El Lago de los Cisnes” es una obra que Tchaikovsky compuso entre 1875 y 1876, y se trató de la primera pieza que escribía para ballet, con un enfoque sinfónico y lírico. Como sucedía en la época, la genialidad del compositor ruso no tuvo el éxito esperado, ya que no hubo una confluencia esperada en torno a la coreografía propuesta en aquel entonces. Fue recién posterior a su fallecimiento, sobre 1893, cuando se lo homenajeó en San Petersburgo con una reestructuración de la coreografía original. La puesta en escena cautivó tanto al público al punto tal que se convirtió en una de las obras del ballet clásico más famosas del mundo.

Más de 130 años después, la pieza que narra la historia del príncipe Sigfrido y Odette, una princesa convertida en cisne por el hechizo del malvado Rothbar, se convirtió en un clásico tanto de la música académica como del ballet, siendo interpretado por miles de compañías a lo largo de todo el mundo. Los intérpretes del Teatro Colón estrenaron la pieza en marzo de este año, recuperando una coreografía que había sido estrenada durante la despedida de Julio Bocca como bailarín del Colón en diciembre del 2007. Ejecutar la pieza en el marco de la despedida de Bocca como director artístico del emblemático teatro le da un significado especial, del cual miles de sanjuaninos fueron testigos.

La promesa de una fuerte construcción visual basada en contraste se superó ampliamente. la escenografía y sus detalles minuciosamente cuidados te trasladaban al interior de la escena. Así, podías pasar de ser un invitado al baile real en el corazón del palacio donde se ejecutaron danzas y movimientos precisos y discursivos, a transitar un bosque oscuro, sombrío y frío. La línea entre realidad y la fantasía se vuelve cada vez más delgada con el paso de la obra.