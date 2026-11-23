La obra -que en días llega al Teatro del Bicentenario- enlaza la despedida de Bocca del Colón con la de su sucesor en el American Ballet.

Entre San Juan y Nueva York, El lago de los cisnes sumará en los próximos meses una coincidencia singular. La obra de Piotr Ilich Tchaikovsky conectará el final de la gestión de Julio Bocca al frente del Ballet Estable del Teatro Colón con la despedida de los escenarios de su sucesor designado, el puntano Herman Cornejo.

Con salida programada para diciembre de este año, tras completar algunos compromisos ya asumidos, Bocca aún estará al frente de la compañía del Colón cuando la misma concrete en el Teatro del Bicentenario la versión completa de El lago de los cisnes (que estrenaron en marzo de 2026), por primera vez en versión completa en la provincia. Y sea que la acompañe o no en este viaje, será esa su despedida de San Juan como director artístico de este elenco y -además- uno de sus últimos espectáculos en ese rol.

En el hemisferio norte, meses después de esto, precisamente en julio de 2027, ese mismo título será la despedida de Cornejo como primer bailarín del American Ballet Theatre (ABT) en la Metropolitan Opera House de Nueva York. Y entonces, el artista nacido en San Luis volverá al país para asumir la dirección artística del Ballet Estable del Teatro Colón, a mediados de agosto de 2027, tomando la posta de Bocca, quien fue su referente en el inicio de su proyección internacional.

Herman Cornejo y la despedida del American Ballet Oriundo de Villa Mercedes, San Luis, Cornejo desarrolló una carrera internacional desde muy joven. A los 16 años ganó la Medalla de Oro en el Concurso Internacional de Ballet de Moscú y se convirtió en el bailarín más joven en obtener ese premio en la historia del certamen. Ese logro le abrió las puertas de Estados Unidos: en 1998 ingresó al ABT Studio Company, un año después pasó al elenco estable del American Ballet Theatre y en 2003 fue nombrado primer bailarín.

El “principal” con más antigüedad en esta compañía, bailó más de 160 obras del repertorio clásico y contemporáneo de más de 70 coreógrafos, y estrenó cerca de 50 papeles en funciones mundiales junto a creadores como Alexei Ratmansky, Justin Peck, Twyla Tharp y Wayne McGregor. A lo largo de su trayectoria actuó en 35 países, recibió distinciones como el Benois de la Danse y fue designado Mensajero de la Paz de la UNESCO. Además, trabaja como maestro ensayista en el ABT y creó la organización sin fines de lucro The State Of The Arts, con la que produjo Ánima Animal, basada en una leyenda guaraní, que también estrenó en el Teatro del Bicentenario hace algunos años.