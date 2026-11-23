Breve biografía de la autora
Eimer Peters es una fotógrafa documental irlandesa (nacida el 9 de abril de 1985) y radicada en San Juan. Su trabajo examina las conexiones culturales, ambientales y estructurales entre las comunidades y los paisajes. Tras haber vivido y trabajado en Irlanda, Alemania, Sierra Leona, Estados Unidos, Indonesia y Argentina, aporta a su práctica una mirada internacional basada en la observación. Sus imágenes han sido publicadas, entre otros medios, en la revista alemana Helmholtz Perspektiven.
Antes de dedicarse a la fotografía, Peters trabajó en desarrollo comunitario y recursos humanos, llegando incluso a fundar y dirigir su propia consultora en Freetown, Sierra Leona. También se desempeñó en el Museo Nacional de Indonesia.
Esta diversa trayectoria personal y profesional ha moldeado un enfoque fotográfico centrado en el territorio, la tradición, la identidad y el vínculo humano.
Las obras
La serie El Dique de Ullum retrata un recorrido solitario a través del vasto paisaje de San Juan, equilibrando la vulnerabilidad humana con la silenciosa inmensidad de la naturaleza.
Esta fotografía y las que siguen forman parte de una serie donde la fotógrafa busca capturar el corazón y el alma de una remota isla de Indonesia: Sumba.
Esta convocatoria de DIARIO DE CUYO y diario LOS ANDES está destinada a artistas sanjuaninos y mendocinos: autores de poemas, crónicas, cuentos, ensayos, historietas y cómics; y también ilustradores, pintores y fotógrafos (artísticos), quienes deberán enviar sus obras para que sean publicadas en sus ediciones web y papel; y en sus redes sociales.
Las obras deberán estar acompañadas de una breve biografía del autor y breve reseña sobre la/las obra/s a publicar. También de una foto color del autor, de frente.
Las obras literarias -cuentos, poemas, narraciones, etc.- - deberán tener entre 900 y 1000 palabras.
Todo el material (textos o imágenes, reseña de la obra, biografía, foto personal y declaración) deberá enviarse en un solo correo electrónico a la siguiente dirección: [email protected]
Es requisito indispensable conocer bases y condiciones de la convocatoria de DIARIO DE CUYO, que podrán consultar en este LINK
La convocatoria de DIARIO DE CUYO y DIARIO LOS ANDES está destinada a artistas sanjuaninos y mendocinos, y tiene alcance regional