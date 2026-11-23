La fotógrafa irlandesa, radicada en San Juan, comparte con los lectores algunos de sus trabajos documentales, de San Juan y Sumba (Indonesia)

Breve biografía de la autora Eimer Peters es una fotógrafa documental irlandesa (nacida el 9 de abril de 1985) y radicada en San Juan. Su trabajo examina las conexiones culturales, ambientales y estructurales entre las comunidades y los paisajes. Tras haber vivido y trabajado en Irlanda, Alemania, Sierra Leona, Estados Unidos, Indonesia y Argentina, aporta a su práctica una mirada internacional basada en la observación. Sus imágenes han sido publicadas, entre otros medios, en la revista alemana Helmholtz Perspektiven.

Antes de dedicarse a la fotografía, Peters trabajó en desarrollo comunitario y recursos humanos, llegando incluso a fundar y dirigir su propia consultora en Freetown, Sierra Leona. También se desempeñó en el Museo Nacional de Indonesia.

Esta diversa trayectoria personal y profesional ha moldeado un enfoque fotográfico centrado en el territorio, la tradición, la identidad y el vínculo humano.

Las obras La serie El Dique de Ullum retrata un recorrido solitario a través del vasto paisaje de San Juan, equilibrando la vulnerabilidad humana con la silenciosa inmensidad de la naturaleza. Esta fotografía y las que siguen forman parte de una serie donde la fotógrafa busca capturar el corazón y el alma de una remota isla de Indonesia: Sumba. ⇒ CONVOCATORIA ABIERTA Esta convocatoria de DIARIO DE CUYO y diario LOS ANDES está destinada a artistas sanjuaninos y mendocinos: autores de poemas, crónicas, cuentos, ensayos, historietas y cómics; y también ilustradores, pintores y fotógrafos (artísticos), quienes deberán enviar sus obras para que sean publicadas en sus ediciones web y papel; y en sus redes sociales.

Las obras deberán estar acompañadas de una breve biografía del autor y breve reseña sobre la/las obra/s a publicar. También de una foto color del autor, de frente.