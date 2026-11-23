La Fiesta Nacional del Sol 2026 “Parque Triásico” coronó la última noche en el Estadio del Bicentenario con un marco de publico impresionante. Prácticamente todo San Juan se trasladó hasta Pocito para disfrutar de Ángela Leiva, La Pepa Brizuela y DesaKta2 , demostrando un año más que las veladas dedicadas a la música popular, el cuarteto y la cumbia son las que mayor convocatoria tienen.

A diferencia de otras jornadas, la llegada al Estadio del Bicentenario incluso horas antes que subiera el primer artista nacional previsto para la noche. Las tres propuestas cumplieron con las expectativas, garantizando ritmo, baile y un repertorio para todos los gustos y edades.

Los acordes de "Noche de copas” comenzaron a sonar sobre las 23:20, bajo una lluvia de confeti que despertó el vitoreo del público, el mismo que se se repitió al inicio de cada tema.

Una de las voces más reconocidas del género ofreció un show que consistió en un popurrí de sus mejores interpretaciones, prácticamente sin interacción con el público, pasando de una canción a otra con enganchadas melodías ejecutadas por la amplia banda que lo acompaña.

"Será", "Lento" y "La fuerza del corazón", fueron parte del repertorio que compartió El Zorzal, canciones que contaron el acompañamiento del público desde el baile y el canto.

"Muchísimas gracias al público sanjuanino por acompañar y por tanto cariño" fueron parte de las pocas palabras que dedico al público. Alrededor de una hora y media duró un show que pasó por toda su carrera, presentó temas nuevos, rescató clásicos de la música popular con ritmos cuarteteros y dejó al público listo para el resto de los shows. La cumbia también estuvo presente en el repertorio, con la entonación de "Vivir así es morir de amor", entre otros temas.

Angela Leiva: "Estar en esta fiesta significa muchísimo para mí, es un reconocimiento importante como artista"

Con casi 18 años de carrera, una de las voces femeninas más reconocidas del cuarteto pasó por San Juan. "El hecho de haberme mostrado tal cual soy habla de un crecimiento personal muy fuerte", señaló en conferencia de prensa en la previa al concierto, dónde también habló de sus listas de deseos y sus miedos, dejando un mensaje claro: "Somos nosotros mismos nuestros propios enemigos".

Tras el contacto con los medios, subió al escenario principal para entonar con su característico vozarrón sus mejores canciones.

"No Podrás " fue uno de los temas que más retumbó en todo el estadio. Cantos a los gritos y baile apretado fueron parte de las postales de un estadio en dónde no cabía un alma. Tal fue así que se cerró el ingreso para aquellas personas con pulsera, permitiendo el paso solo de quienes tenían entrada física o QR.

Un show que combinó potencia vocal, lo mejor del cuarteto como de la música romántica y ovaciones, como el que se sintió al culminar "El me mintió", con un final que erizo la piel. Gilda también estuvo presente, cuando la cantante incluyó en su repertorio “No me arrepiento de este amor”.

Con un concierto que pasó por todas las emociones, sin duda uno de los momentos que despertó la envidia de más de uno fue cuando Ángela sumó al escenario a Román, uno de los camarógrafos encargados de registrar parte de las imágenes que se transmiten luego en la pantalla principal. Tras un intercambio de incluyó hasta el mate en la charla, Ángela interpretó “Cobarde”.

Promediando las 3 de la madrugada, la reconocida artista de amplia trayectoria nacional agradeció a un público que cantó cada uno de sus temas.

Un broche de oro a puro baile y ritmo cordobés de la mano de DesaKta2

Tal como estaba previsto, la última velada proyectada en el Estadio del Bicentenario se iba a extender hasta altas horas de la madrugada. Alrededor de las 3:30hs Desakta2, el dúo de cuarteto integrado por los cordobeses Joaquín Martín y Fernando Olmedo ofreció un show digno de broche de oro.

Antes de subir al escenario, Joaco y Fer brindaron una conferencia de prensa, donde destacaron la importancia para la carrera que vienen construyendo el haber sido convocados para la FNS. Incluso se mostraron sorprendidos por el marco de público y el escenario elegido para el show. “Es la primera vez que estamos acá, una fiesta grandísima de la que hemos escuchado mucho. Contentos, ansiosos y nerviosos también”, dijo Joaco; mientras que Fer agregó: “Nos hablaron mucho de este festival, nos sorprendió lo grande. No sabíamos que era en un estadio”.

Los jóvenes que durante este año consolidaron su crecimiento nacional con el lanzamiento de covers cargados de ritmos, colaboraciones que suenan en todos lados y temas propios que buscan imponer en el cancionero cuartelero llegaron a San Juan para debutar en la Fiesta Nacional del Sol. Destacando que este lunes es feriado nacional, aseguraron en la previa que el objetivo del show es que cada persona se acueste luego feliz de haber bailado.

El arranque fue con “Mayor que yo”, siguió por “Te Amo”, tema que originalmente es de Makano, e inmediatamente continuó “No lo engañes más” (de Hernán y la Champions Liga), los tres temas interpretados por Joaco, quien inició solo el concierto. El relevo de voces llevando a Fer al centro del escenario fue con “La Diabla”, “Baile inolvidable” y “Dime si eres feliz”, donde se dio un tiempo para “tirar los prohibidos” y hacer delirar al público.

“Vamos a tocar un montón de tiempo, así que disfrutemos de esta noche. ¿Qué manera de ver gente!”, sostuvo aun sorprendido Olmedo en medio de las interpretaciones que fueron pasando por distintos clásicos reversionados que hicieron bailar a los presentes.

La banda cordobesa que se convirtió en uno de los fenómenos del género en la actualidad superó las expectativas, contagiando el baile, convirtiendo un estadio totalmente colmado en una pista multitudinaria.