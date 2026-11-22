En Heal (Sanar) cuyo tráiler se difundió hoy y que verá la luz el 29 de noviembre en la BBC, Kate Middleton habla de su experiencia con el cáncer.

La Princesa de Gales aborda su lucha contra el cáncer en un documental que verá la luz a fines de este mes.

Lejos del protocolo habitual de la corona británica, Kate Middleton, la princesa de Gales decidió compartir uno de los momentos más difíciles de su vida en Heal: A Princess of Wales Special, un documental que la cadena BBC estrenará el próximo 29 de noviembre, donde relata su experiencia atravesando el cáncer. Lo recaudado irá a la Royal Marsden Cancer Charity.

Según informó el diario estadounidense USA Today, el avance oficial difundido hoy sábado muestra a Catherine -o Catalina-, de 44 años, reflexionando con crudeza sobre el impacto integral de la enfermedad mientras completa el Desafío Nacional de los Tres Picos en Gran Bretaña, una exigente travesía que consiste en escalar las tres cumbres más altas de Escocia, Inglaterra y Gales en apenas 24 horas.

Detalles del documental “El cáncer te cambia. Cambia tu cuerpo, te cambia físicamente, pero hay una parte mucho, mucho más profunda en lo que un diagnóstico de cáncer transforma en vos”, afirmó la princesa en el adelanto citado por USA Today. A lo largo del especial televisivo -que también llegará a Estados Unidos por NBC el 30 de noviembre y luego al streaming en Peacock-, las cámaras registran sus conversaciones grupales sobre las secuelas del tratamiento y sus visitas a pacientes internados.

Para Middleton, la recuperación excede lo estrictamente médico y apunta al equilibrio emocional. “Sanar es un viaje… Cómo reconectar con las cosas que antes conocías y cómo encontrar un sentido de esperanza y alegría junto a la incertidumbre”, señaló en otro fragmento del tráiler publicado por el medio norteamericano, agregando que “es evidente que no estamos hechos para cargar solos con los desafíos de la vida” y que muchas veces “a través del dolor nos damos cuenta de que hay una belleza mayor más allá de eso”.

La enfermedad de Kate Middleton El recorrido personal de la princesa con la enfermedad tuvo estado público en marzo de 2024, cuando anunció su diagnóstico tras una cirugía abdominal (no se reveló qué tipo de cáncer) y el inicio de una quimioterapia preventiva que concluyó en septiembre de ese mismo año. En enero de 2025 confirmó que el cáncer había entrado en remisión, etapa desde la cual intensificó su compromiso con el Hospital Royal Marsden de Londres y con los enfoques de atención integral para pacientes oncológicos.