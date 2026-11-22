Su proyecto rural resultó el ganador de entre las 19 propuestas. Se llevó el gran premio de 8 millones de pesos y otras gratificaciones.

En una jornada atravesada por cambios a raíz del viento, y luego del show de Andrés Calamaro, minutos antes de la 1 de la madrugada del domingo llegó uno de los momentos más esperados de la Fiesta del Sol: la elección de la Emprendedora del Sol 2026, título que recayó en la sarmientina María José Leiva Díaz.

La Emprendedora del Sol 2026, de Sarmiento, junto al gobernador Marcelo Orrego “Felicitaciones a todas las valientes que se han animado y gracias a la organización, al gobierno de la provincia de San Juan, porque han sido días maravillosos, intensos, de mucho aprendizaje, de compartir y de conocer que detrás de cada emprendimiento hay un sueño por cumplir. A todas las mujeres valientes que se animan y que todos los días se levantan queriendo darle una oportunidad a su familia, decirles que se animen, que los sueños sí se cumplen”, dijo desde el escenario principal del Estadio San Juan del Bicentenario, antes de recibir el premio provincial de 8 millones de pesos y otros reconocimientos, como el que entregó DIARIO DE CUYO y Andesmar.

La flamante Emprendedora del Sol, agradeciendo en la segunda jornada de la FNS (foto captura) El proyecto consagrado por el Comité Evaluador Provincial -integrado por mujeres que ocupan roles destacados en la actividad pública y privada de la provincia- es de corte turístico rural y de experiencias con la naturaleza. “Ubicado a 12 km de la Villa Cabecera de Media Agua, brinda a visitantes y familias la posibilidad de realizar talleres y visitas para conocer, interactuar y aprender sobre los animales de granja, participando en su alimentación y cuidado. También descubrir el encanto natural donde conviven una laguna, árboles autóctonos y especies exóticas centenarias con gran variedad de aves silvestres. También ofrece productos de la granja como huevos caseros”, informó oportunamente la organización.

El jurado -integrado por mujeres del medio, vinculado a las diferentes actividades de la provincia- tuvo en cuenta aspectos como “la sustentabilidad del negocio, la inserción en el mercado, la generación de empleo, la contribución al desarrollo local, el valor agregado, la innovación y la incorporación de principios de economía circular”.

Las candidatas, en el escenario mayor de la FNS Sueños, emprendimientos, capacitaciones y mucho más En septiembre pasado se lanzó la nueva convocatoria de este certamen que nació en la actual gestión de gobierno, y que pone en foco a mujeres emprendedoras de los diferentes departamentos de San Juan, y a sus proyectos. Allí mismo se anunció un premio provincial de 8 millones de pesos para la ganadora. Tras las instancias departamentales, quedó conformado el seleccionado de las 19 emprendedoras -de entre 520 proyectos en total, 30% más que en 2025-, que además de recibir un aporte no reembolsable de sus respectivas comunas, también empezaron a recibir capacitaciones y mentorías, para el crecimiento y consolidación de sus respectivas propuestas.