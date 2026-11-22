En una jornada atravesada por cambios a raíz del viento, y luego del show de Andrés Calamaro, minutos antes de la 1 de la madrugada del domingo llegó uno de los momentos más esperados de la Fiesta del Sol: la elección de la Emprendedora del Sol 2026, título que recayó en la sarmientina María José Leiva Díaz.
La Emprendedora del Sol 2026, de Sarmiento, junto al gobernador Marcelo Orrego
“Felicitaciones a todas las valientes que se han animado y gracias a la organización, al gobierno de la provincia de San Juan, porque han sido días maravillosos, intensos, de mucho aprendizaje, de compartir y de conocer que detrás de cada emprendimiento hay un sueño por cumplir. A todas las mujeres valientes que se animan y que todos los días se levantan queriendo darle una oportunidad a su familia, decirles que se animen, que los sueños sí se cumplen”, dijo desde el escenario principal del Estadio San Juan del Bicentenario, antes de recibir el premio provincial de 8 millones de pesos y otros reconocimientos, como el que entregó DIARIO DE CUYO y Andesmar.
La flamante Emprendedora del Sol, agradeciendo en la segunda jornada de la FNS (foto captura)
El proyecto consagrado por el Comité Evaluador Provincial -integrado por mujeres que ocupan roles destacados en la actividad pública y privada de la provincia- es de corte turístico rural y de experiencias con la naturaleza. “Ubicado a 12 km de la Villa Cabecera de Media Agua, brinda a visitantes y familias la posibilidad de realizar talleres y visitas para conocer, interactuar y aprender sobre los animales de granja, participando en su alimentación y cuidado. También descubrir el encanto natural donde conviven una laguna, árboles autóctonos y especies exóticas centenarias con gran variedad de aves silvestres. También ofrece productos de la granja como huevos caseros”, informó oportunamente la organización.
El jurado -integrado por mujeres del medio, vinculado a las diferentes actividades de la provincia- tuvo en cuenta aspectos como “la sustentabilidad del negocio, la inserción en el mercado, la generación de empleo, la contribución al desarrollo local, el valor agregado, la innovación y la incorporación de principios de economía circular”.
Las candidatas, en el escenario mayor de la FNS
Sueños, emprendimientos, capacitaciones y mucho más
En septiembre pasado se lanzó la nueva convocatoria de este certamen que nació en la actual gestión de gobierno, y que pone en foco a mujeres emprendedoras de los diferentes departamentos de San Juan, y a sus proyectos. Allí mismo se anunció un premio provincial de 8 millones de pesos para la ganadora. Tras las instancias departamentales, quedó conformado el seleccionado de las 19 emprendedoras -de entre 520 proyectos en total, 30% más que en 2025-, que además de recibir un aporte no reembolsable de sus respectivas comunas, también empezaron a recibir capacitaciones y mentorías, para el crecimiento y consolidación de sus respectivas propuestas.
El camino también estuvo marcado por la convivencia y el compañerismo. Las emprendedoras compartieron diversas instancias previas a la Fiesta Nacional del Sol, y actividades en el marco de la celebración, como dejó en evidencia, por ejemplo, su presencia en las charlas inspiracionales de FNS Forum. Reunidas en el foyer del TB, todas se mostraron entusiasmadas, unidas… y ansiosas ya en la recta final hacia la definición, que tuvo lugar pasada la medianoche de hoy en el escenario mayor del Estadio del Bicentenario.
Las candidatas a Emprendedoras del Sol 2026 en FNS Forum
Hasta allí llegaron estos 19 sueños, en el bus turístico que pertenece a la empresa City Tour, integrante del grupo Andesmar, auspiciado por DIARIO DE CUYO y Fundación Andesmar. Y de allí salió María José Leiva Díaz, no solo con enorme felicidad, cargada de premios, aplausos y felicitaciones. También regresó a casa con una experiencia para atesorar, con un enorme aprendizaje para enriquecer su proyecto y con el cariño de sus compañeras de edición.