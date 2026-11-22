Con su aporte, ambas firmas acompañaron la iniciativa oficial destinada a destacar y respaldar el talento y compromiso de las mujeres sanjuaninas en el certamen.

La Emprendedora del Sol 2026, María José Leiva Díaz, recibe el premio de DIARIO DE CUYO - Andesmar, de manos del gerente comercial de este medio, Andrés Montes (foto Daniel Arias, DIARIO DE CUYO)

Nuevamente DIARIO DE CUYO y Andesmar se sumaron a la iniciativa oficial de impulsar el talento y empuje de la mujer sanjuanina en el marco de la Fiesta del Sol. Y lo hicieron entregando un premio especial a la flamante Emprendedora 2026, María José Leiva Díaz.

En manos de Andrés Montes, gerente comercial de este medio, ambas firmas le obsequiaron a la ganadora un viaje para dos personas a Buenos Aires, con 2 noches de hotel y 2 pases Circuito City Bus y Obelisco.

Entrega del premio de DIARIO DE CUYO - Andesmar, a María José Leiva Díaz, en el escenario mayor del Estadio del Bicentenario (foto captura) "Lo que decidimos repetir este año fue acompañar la iniciativa, premiando a la ganadora con una experiencia en Buenos Aires. Es una forma de sumarnos y de destacar el esfuerzo y el trabajo que cualquiera de ellas hace, si bien una ha sido destacada por el comité", afirmó el gerente general de DIARIO DE CUYO, Pablo Dellazoppa.

Fiesta del Sol: un vínculo sostenido Dellazoppa inscribió el acompañamiento de ambas firmas en el vínculo sostenido con las distintas propuestas de la máxima celebración provincial.

"Mantenemos el mismo apoyo, compromiso y cercanía que DIARIO DE CUYO llevó adelante el año pasado por primera vez con los distintos eventos de la Fiesta Nacional del Sol. En esa línea, por ejemplo, sumamos el bus turístico que recorre la ciudad y que permite que turistas que estén ahora en la fiesta o vecinos de San Juan, participen de un paseo agradable, ameno, gratuito y que sean parte de las festividades", expresó Dellazoppa.