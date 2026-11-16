Mariana Aguilera, de Valle Fértil: un diagnóstico revelador y la puesta en valor de su Astica querido de la mano del turismo

Nacida y criada en Astica, gran parte de la vida adulta de Mariana Aguilera se desarrolló en las aulas. Siendo docente de matemáticas, pasó por varias instituciones, entre ellas las que se encuentran en la zona de las sierras. Y como suele suceder, un solo trabajo no es suficiente, por lo que la valliasta termino involucrándose en el turismo al trabajar en una agencia local que prestaba servicio a visitantes.

“Estuve trabajando en una empresa que hay acá y hace unos tres años decidí iniciar con mi miniempresa. La decisión la tomamos con mis hijos, nosotros cubrimos el llano del pueblo y la otra empresa sigue con la parte de la cascada” , comenta Mariana en diálogo con DIARIO DE CUYO. Si bien la decisión fue iniciar el proyecto familiar al que denominó Samay Yampa , detrás de la motivación había una razón mayor.

Sucede que hace unos tres años le diagnosticaron cáncer de mamas, y fue una estrategia de sus hijos desarrollar un emprendimiento para que mantuviera la cabeza entretenida y no se dejara rendir por la enfermedad. “Mis hijos me veían mal y me insistían en hacer algo. Nació bajo la necesidad de repuntar”, confiesa.

Sobre la enfermedad, la vallista reflexiona que es cuestión de superarlas o vivir con ellas. “Se de mis limitaciones, las necesidades de descanso, pero vamos bien. Hay que animarse, dejar de lamentarse, porque todas somos capaces” , asegura con convicción. Esa misma convicción es la que la llevó a sacar adelante el proyecto familiar y comenzar a darle mayor visibilidad, con el propósito no solo de generar un ingreso extra, sino también de poner en valor su Astica querido, y por que no, ser fuente de trabajo para otros vecinos de la zona.

Gracias a su vinculo con el mundo turístico Mariana aprendió mucho sobre la actividad. Por medio de su proyecto desarrollaron distintos circuitos que contemplaban los domicilios de otras emprendedoras como también artesanos de la zona, lo que llevó a que más actores se involucren en la actividad y trabajen en conjuntos todo con un mismo fin.

“Este proyecto no solo me ayuda a mí, sino a toda una población, a toda una localidad. La motivación es que esto crezca, que nuestro pueblo crezca y poder compartir con responsabilidad”, precisa Mariana.

Emprendedora del Sol: convivencia con otras mujeres, muchas ganas de aprender y un objetivo en la mira

El emprendimiento de Mariana no es la primera vez que atraviesa el certamen de Emprendedoras del Sol. El año pasado presentó una propuesta que consistía en crear un nodo físico que reunirá la red de prestadores bajo el nombre de Samay Yampa, sin embargo, la propuesta no superó la instancia departamental.

Lejos de bajar los brazos y desistir, este año redobló la apuesta y combinó el nodo físico con uno virtual. Al respecto explica: “Vi la necesidad de conectarnos con más prestadores y tener un espacio no solo físico, sino también virtual. La idea es hacer un núcleo en Astica para ir formando un ecosistema de prestadores con el fin de darle una buena visita al turista. La plataforma es para ampliar la red y que se haga un ecosistema virtual, iniciando por el pueblo y ampliarlo a todo el departamento. Hay personas que tienen su propia web, otros que no saben como hacerlo o no tienen con recursos económicos para hacerlo”.

Y continuó: “Esto ayudaría mucho. Si logro tener el dinero del premio podría contratar personas para que me ayuden a hacer la pagina y que sea autosostenible. Una página donde el turista entre y hace contacto directo con el prestador”.

Sin duda lograr el primer lugar este año es una de las principales aspiraciones de Mariana; sin embargo, reconoce que el haber sido elegida representante de Valle Fértil será enriquecedor. Y no es para menos si se tienen en cuenta que parte de las actividades que se hace en el marco de la Emprendedora del Sol son capacitaciones y mentorías que se brindan desde el Ministerio de Producción y Trabajo e Innovación en coordinación con otros organismos.

Con 43 años, madre de cuatro hijos y abuela de dos nietos, para Mariana su familia es lo más importante, ya que son sus hijos quienes le brindan la fuerza para seguir adelante y seguir luchando por sus proyectos y sus sueños.

“Hay que animarse a dar el primer paso, lo demás viene solo. Uno triunfa cuando ha cometido errores, cuando te das cuenta de que trabajaste, estudiante y aprendiste, ese es el logro mayor”, concluye Mariana Aguilera.