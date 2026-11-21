El actor compartió con sus seguidores intimidades del rodaje y subió postales que revelan la buena onda entre él y "el verdadero".

La química entre el histórico mánager Guillermo Cóppola y quien lo interpreta en su biopic, Juan Minujín, quedó en evidencia en una serie de postales compartidas en tandas. El actor abrió el archivo personal de las grabaciones de la segunda temporada de Coppola, el representante, donde se los ve juntos en distintos sets de la serie.

El mensaje de Juan Minujín Conmovido por la devolución de los espectadores, el protagonista decidió agradecer el acompañamiento mediante una publicación en la que repasó el esfuerzo detrás de cámaras. “Son tantos los mensajes de amor por la serie que quiero seguir y seguir agradeciendo”, escribió Minujín al presentar otra galería de fotos que retrata la intimidad del equipo técnico y artístico durante las jornadas de filmación.

"El modelo que los genios de los caracterizadores usaron para las prótesis", escribió Juan. En ese mismo mensaje, el actor puso en perspectiva el tiempo que exige levantar una producción de época frente a la velocidad con la que el público maratonea los capítulos en las plataformas. “Es cierto que nosotros nos echamos 2 años en todo el proceso de la serie y que muchas veces se ve en 2 días”, tipeó, reflejando la dedicación que implicó recrear distintos momentos de la vida pública y privada de “Guillote”.

Más allá de esa brecha entre los tiempos de realización y los de consumo, el balance del protagonista estuvo marcado por el entusiasmo frente al impacto logrado. “Pero la repercusión que tiene la demostración de afecto de tanta gente nos da una felicidad tan grande!!!”, expresó en el cierre de su texto, antes de dar paso al álbum fotográfico que resumió con una definición informal: “Acá un salpicado de Coppola 2”.

Las imágenes difundidas por el actor permiten observar la complicidad cotidiana con el verdadero Guillermo Coppola durante las visitas al rodaje, además de mostrar parte de la caracterización y la ambientación de época que sostienen esta segunda parte. De este modo, Minujín sumó un capítulo extra fuera de pantalla, exponiendo el clima de trabajo y el vínculo personal que acompañó la construcción de su personaje.