Cuando todavía resuenan los ecos de la 65° Fiesta de la Tradición , y brilla en los ojos el fuego del emblemático Fogón de los arrieros , la noticia del fallecimiento de Nelly Cruz Tañez de Peñaloza -ocurrida hoy 20 de noviembre- cala hondo , no solo en la comunidad jachallera.

El Fogón de los Arrieros: cómo se arma el clásico de la Fiesta de la Tradición y los cambios que tuvo

Maestra rural, fue un capítulo fundamental en la historia cultural de Jáchal y de San Juan. Fue ella quien, desde el compromiso docente en Huaco, hizo la primera escenificación de la obra de Buenaventura Luna, a principios de los años 60 , en la cuesta ; una postal viviente que se consolidó como un ícono de la Fiesta y un rasgo identitario regional . Y ella, que partió a otro plano a sus 102 años, pudo contemplar cómo, edición tras edición, volvió a cobrar vida, ya en otro escenario, con otro despliegue e incluso con las modificaciones que incorporó a lo largo del tiempo.

Mario Echegaray es una de las actuales cabezas de la realización del Fogón de los Arrieros, organizador, recitador y, sobre todo, quien introdujo los grandes cambios hace más de dos décadas. Cuando evoca a su creadora, vuelve al principio de los años 60. “ Sin duda, con Nelly Tañez, estamos hablando de una de esas personas que han hecho un gran aporte a la cultura, con una visión muy interesante, porque estamos haciendo referencia a los inicios de la década del 60, ni más ni menos ”, señaló en diálogo con DIARIO DE CUYO. También ubicó aquel nacimiento en el clima de la época: “Buenaventura Luna murió en el año 1955, pero había dejado una obra muy prolífica y un aporte también muy fuerte a la literatura regional, y en esta ocasión vemos el gran compromiso por parte de la docencia”, recordó.

Para Echegaray, Nelly fue parte de un valioso impulso colectivo, nacido en las escuelas del departamento. “ Doña Nelly es parte de aquel movimiento que tuvo Jáchal de manos del sector docente. La Fiesta de la Tradición, de hecho, surge de un grupo de docentes ”, explicó. En esa línea, destacó el trabajo junto a la conducción escolar de aquel entonces: “Este es uno de los ejemplos que tuvo esa feliz iniciativa, gracias al resultado de su creatividad, en el distrito de Huaco, acompañada ni más ni menos que por su director, que era don Mario “Pibo” Manrique, que también fue otro hombre muy entusiasta, y desde ese distrito pudieron impulsar esta obra como un aporte desde la escuela para sumarse a las celebraciones del Día Nacional de la Tradición ”, relató.

Con el correr de los años, la gente hizo suya esa propuesta y la transmitió entre generaciones. “ Se logró convertir en uno de los íconos, en una de las grandes referencias que tiene el departamento de Jáchal, y está enmarcado dentro de este bien patrimonial que es la Fiesta de la Tradición ”, afirmó. Y subrayó su alcance: “Se ha convertido en un eje vertebrador, principalmente porque es una convocatoria a los cuatro puntos cardinales, encabezada por Doña Nelly Tañez de Peñaloza, a quien sin dudas le estaremos siempre muy agradecidos por este legado”, expresó.

Doña Nelly Tañez, en la presentación de su libro "Alrededor del Brasero", en 2006, junto a su hijo Omar Peñaloza y su amigo Elio Carlos Carrizo (Foto gentileza Elio Carlos Carrizo)

La proyección de esta creación de la docente llegó a cruzar los límites provinciales. “En una ocasión, en el Festival de Jesús María, la comisión de ese momento vio ese espectáculo y quiso hacer algo no igual, pero similar, en el Festival de Doma y Folclore, y obviamente le pidieron la autorización a ella. En esa ocasión también participé y se mostró algo similar”, relató Echegaray, quien subrayó que “realmente esta puesta en escena viene a reforzar la idea del autor de esta convocatoria, de este espíritu federalista y de este llamado a la unidad”, sostuvo.

Fogón de los arrieros: charlas, cambios y la huella que queda

Echegaray tiene un rol central en la renovación del espectáculo, al que le hizo varias incorporaciones, como la Patria y la presencia de la mujer. “Hace varios años atrás, 25 para ser exactos, tuve la idea de hacer una serie de cambios”, precisó. Tiempo después, Nelly volvió a ver la obra con esas modificaciones. “Vino la señora Nelly, lo miró, y por supuesto que tuvo una reacción como diciendo ‘me parece que yo no lo hubiera hecho así’, pero era totalmente entendible, porque ella fue la que lo creó, a su manera, a su modo”, contó con una sonrisa.

El diálogo entre ambos permitió acercar posiciones. “Charlamos varias veces, sobre varios temas, y más o menos le explicaba cuáles eran las razones, cuál era la justificación de esos cambios, y ella me demostró que tenía una gran apertura para aceptar que las cosas debían ir buscando ser también motivo de atracción para las nuevas generaciones”, destacó. “Tuve el placer de que hayamos coincidido en varios aspectos, principalmente en la esencia de esta obra, y también compartimos muchos pensamientos”, agregó.

Al mirar la trascendencia que alcanzó esta escenificación del poema, nacida allá en los 60 en Huaco, de la mano de un grupo de docentes y vecinos; Echegaray vinculó el mensaje con la puesta en escena. “A veces las personas que tienen creatividad y pueden hacer una propuesta de estas características no es tan fácil que puedan dimensionar el impacto que van a tener con el transcurrir los años, y aquí está una demostración. Ha ido mucho más allá de lo que seguramente Doña Nelly habrá soñado en los comienzos”, consideró. “Utilizar el lenguaje artístico me parece que es un complemento, una combinación ideal para lograr la instalación y la expansión de este mensaje”, añadió.

La creación de Nelly Tañez, con el aval de "Pipo" Manrique, es ya un clásico de la Fiesta de la Tradición

En lo personal, Echegaray lamentó no conservar fotografías junto a ella, aunque valoró los encuentros compartidos. “He compartido con ella, hemos charlado mucho, pero no tengo fotos, lamentablemente; hay momentos en que hubiese valido la pena tener un registro fotográfico, pero, como suele pasar, uno está más metido en la conversación”, dijo.

Por último, remarcó que el reconocimiento a su autoría (en el 2006, Tañez presentó un libro narrando estos orígenes y registró la escenificación en Argentores) ha estado siempre presente, tanto en el pueblo como en las instituciones. “En algunas ocasiones, inclusive por parte de las autoridades, se le han hecho reconocimientos. Uno de ellos fue en una fiesta que organicé por el año 2006, y después, hace un par de años atrás, también la actual gestión de la municipalidad le hizo un homenaje, al que asistió su familia”, repasó. “Fue una persona que se dio a conocer por su autoría, por su propiedad intelectual sobre esta significación, y toda la comunidad de Jáchal tiene esa información y un profundo agradecimiento por ese aporte”, concluyó.