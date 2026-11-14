El Fogón de los Arrieros: cómo se arma el clásico de la Fiesta de la Tradición y los cambios que tuvo

El emblemático Fogón de los Arrieros regresa hoy al anfiteatro Buenaventura Luna para coronar la 65° edición de la Fiesta de la Tradición. Esta puesta en escena, considerada por muchos como el corazón identitario de la celebración , moviliza una compleja maquinaria organizativa que comienza meses antes de la gran noche.

Detrás de la magia que se enciende cada año bajo el cielo jachallero, se esconde un riguroso trabajo de trastienda, con reuniones de coordinación junto a más de treinta agrupaciones gauchas y cerca de 180 participantes . El proceso incluye el diseño de calendarios de ensayos, la revisión exhaustiva del vestuario y la sincronización técnica de sonido, iluminación y efectos especiales.

“La semana pasada tuve una reunión para cerrar detalles con todos los chicos de sonido, de iluminación y de efectos, que también lleva incorporado, como el caso del mapping, por ejemplo, para tratar de dosificarlo en cada uno de los momentos de la manera más prudente y coherente posible”, contó a DIARIO DE CUYO Mario Echegaray , quien comenzó participando en el recitado del poema a mediados de los ‘90, tarea que continúa realizando, y se hizo cargo de la dirección artística en 2002, cuando comenzó a incorporar algunos cambios.

Para dar forma al despliegue en el predio, la organización coordina la participación de los elencos. “Primero que nada, se hace una serie de reuniones con todas las agrupaciones gauchas para ver los que van a participar, teniendo en cuenta que hay más de 30 agrupaciones gauchas. Este año son 180, más o menos, los que participan”, confirmó.

Luego se diseña el calendario de ensayos . “Se habían dispuesto tres ensayos grandes para este año, pero uno de ellos no se pudo hacer un el clima”, contó. “En el del 1 de noviembre también se hizo una revisión de todo el vestuario , para ver lo que hay en existencia e identificar cuáles son las necesidades”, marcó.

“Siempre la organización trata de suministrar todo lo que hay en existencia, que se va acopiando y se pone a disposición, pero ya hay como una cultura institucional y cada uno va pensando en su propio vestuario y se va haciendo responsable”, explicó.

El Fogón de los arrieros: de caudillos y heroínas

La escenificación actual difiere bastante de sus orígenes. “Antes sencillamente pasaban gauchos, como asistiendo al llamado, representando a cada uno de los grupos, pero sin la suficiente identificación”, comentó Echegaray, quien, a partir de 2002, impulsó una transformación.

Mario Echegaray, recitador, director artístico y artífice de la mayoría de las incorporaciones que tuvo el Fogón desde en el siglo XXI.

“Yo llevo más o menos 25 años con el Fogón. En el año 2002 le hice toda una modificación sustancial a lo que se venía haciendo", explicó. "Ahí fue cuando incorporé el vestuario, por ejemplo. Fue todo un trabajo de investigación que hice con un grupo de personas profesionales en historia, en sociología y en literatura como para no instalar un vestuario que no coincida. Ese documento ha quedado a disposición de todas las agrupaciones gauchas para que sepan que quienes van a representar, ya vayan pensando en el vestuario”, relató. Pero el de los trajes no fue el único cambio. También lo musicalizó e introdujo la presencia de los caudillos.

El vestuario de los personajes fue una de las modificaciones

"Si bien el poema no habla de ellos, sí dice ‘los de Güemes, los de Lavalle, los del Chacho’, así que le incorporé la presencia del caudillo”, marcó. “También agregué el himno, la bandera que se despliega por el cerro, la presencia de la Patria, entre otros elementos; y mejoramos los desplazamientos, para que sea prolijo y con buena posibilidad de que sea apreciado por el público”, sumó.

La Patria

Con el paso de los años, la inclusión de nuevas figuras enriqueció el relato y la participación, por ejemplo, con la incorporación de mujeres. “Como hay muchas que saben andar muy bien a caballo y tenían la gran voluntad de participar, entonces empecé a buscar cierta justificación para que haya mujeres. A Belgrano lo hice aparecer con María Remedios del Valle, que es ‘la madre de la Patria’. También Güemes tuvo dos pilares importantísimos: su hermana, Macacha Güemes, y Juana Azurduy. Estamos hablando de mujeres que han tenido un protagonismo muy marcado en la historia argentina. Y después también hago aparecer al Chacho Peñaloza con Martina Chapanay, porque era una gran seguidora del Chacho”, se explayó.

La presencia de mujeres, otra de las modificaciones

“Cuando tomé este trabajo, consideré que había que hacer una serie de modificaciones y tanto me animé que cambié prácticamente todo”, reconoció, sin obviar a los que miraron de reojo, aferrados a la tradición de este emblema que nació a inicios de los ’60, impulsado por la docente y vecina Nelly Tañez, en la Cuesta de Huaco. Fue allí donde se llevó a cabo en los primeros años, luego hubo un paréntesis y en los 70 volvió como parte de la fiesta, al anfiteatro. “Entendiendo que a veces hay una mirada conservadora sobre las cosas, era un riesgo. Era adoptado o era rechazado, y hasta con ciertos reclamos. Pero gracias a Dios fue muy bienvenida esa serie de modificaciones”, declaró Echegaray.

¿Qué diría Buenaventura Luna?

En el cierre de cada noche, el despliegue escénico -que también incorporó la tecnología a través del mapping- busca transportar a los espectadores, desde la geografía natural del anfiteatro. “Esta puesta en escena es prácticamente una película tridimensional -así la he definido en los últimos tiempos- donde el público siente que está dentro del siglo XIX. Lo ve pasar al Chacho, a Lavalle… hay como un pacto entre la puesta y el espectador”, sostuvo Echegaray, quien asegura que ya no solo es un espectáculo para los que asisten al anfiteatro.

"Antes se difundía cuando venía algún medio de comunicación, que podía tomar algún registro fotográfico y en el mejor de los casos, algún canal de televisión abierta. Pero hoy tenés plataformas que te hacen llegar el Fogón a cualquier lugar del mundo. Entonces esto exige, por supuesto, una optimización en cuanto a todos los detalles posibles", apuntó.

Y, consultado sobre qué diría Don Buena de ver así representado su poema, aseguró: “Yo creo que gritaría junto conmigo, ¡Viva la Patria!”.