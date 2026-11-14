    • 14 de noviembre de 2026 - 08:20

    Parque Feriásico: una nueva edición de Viva Feria, en línea de largada

    Será el 15 de noviembre en Rawson, con emprendedores, patio gastronómico, shows en vivo y danza con academias .

    Viva Feria tendrá su 6ta. edición, con expositores y shows, el próximo domingo

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Llega una nueva edición de Viva Feria, un espacio de emprendedores que en esta oportunidad celebra la tierra, las tradiciones y la identidad sanjuanina. Con la conducción y animación de Silvana Más, esta edición llamada “Parque Feriásico”, está pensada para disfrutar en familia, con atracciones varias.

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    El encuentro contará con una gran exposición de emprendedores, un completo patio gastronómico y cervecero, un sector infantil, un espacio matero, además de múltiples intervenciones artísticas; y también sorteos y sorpresas.

    En dos escenarios dispuestos en el predio, el público podrá disfrutar de los shows en vivo de El Chimi con su tributo al Potro Rodrigo y de Alexys Dogor, quienes llevarán alegría y ritmo a la tarde-noche. Asimismo, se sumarán destacadas academias y espacios artísticos de diversos departamentos de la provincia, tales como la Academia India Mariana de Pocito, la Academia Pié de Palo de San Martín, Almas Folclóricas y Tangueras de Médano de Oro (Rawson), y Proscenio Espacio Artístico de Capital.

    "Somos más que una feria, porque nuestra tierra, nuestras tradiciones y nuestra gente son parte de una misma fiesta", subrayan desde al organización.

    Parque feriásico: datos de la feria

    • Fecha: domingo 15 de noviembre

    • Horario: de 18:00 a 23:00

    • Lugar: salón El Prado (Calle 5 antes de Ramón Franco, Rawson, San Juan)

    • Entrada: $1.000

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