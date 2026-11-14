Parque Feriásico: una nueva edición de Viva Feria, en línea de largada

Será el 15 de noviembre en Rawson, con emprendedores, patio gastronómico, shows en vivo y danza con academias .

Viva Feria tendrá su 6ta. edición, con expositores y shows, el próximo domingo

Llega una nueva edición de Viva Feria, un espacio de emprendedores que en esta oportunidad celebra la tierra, las tradiciones y la identidad sanjuanina. Con la conducción y animación de Silvana Más, esta edición llamada “Parque Feriásico”, está pensada para disfrutar en familia, con atracciones varias.

El encuentro contará con una gran exposición de emprendedores, un completo patio gastronómico y cervecero, un sector infantil, un espacio matero, además de múltiples intervenciones artísticas; y también sorteos y sorpresas.

En dos escenarios dispuestos en el predio, el público podrá disfrutar de los shows en vivo de El Chimi con su tributo al Potro Rodrigo y de Alexys Dogor, quienes llevarán alegría y ritmo a la tarde-noche. Asimismo, se sumarán destacadas academias y espacios artísticos de diversos departamentos de la provincia, tales como la Academia India Mariana de Pocito, la Academia Pié de Palo de San Martín, Almas Folclóricas y Tangueras de Médano de Oro (Rawson), y Proscenio Espacio Artístico de Capital.

"Somos más que una feria, porque nuestra tierra, nuestras tradiciones y nuestra gente son parte de una misma fiesta", subrayan desde al organización.