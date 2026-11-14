    • 14 de noviembre de 2026 - 08:20

    Agenda cultural de San Juan: un sábado de espectáculos para disfrutar

    Este sábado hay propuestas imperdibles, como el cierre de la Fiesta de la Tradición, íconos del rock argentino y un museo bajo las estrellas.

    La agenda cultural de San Juan incluye la última noche de la Fiesta de la Tradición.&nbsp;

    La agenda cultural de San Juan incluye la última noche de la Fiesta de la Tradición. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La agenda cultural de San Juan ofrece hoy sábado una amplia y variada grilla de espectáculos musicales, ferias temáticas y propuestas artísticas imperdibles. Entre los platos fuertes destaca "La casa despierta de noche" en la Casa Natal de Sarmiento, con múltiples actividades y entrada gratuita.

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    Además, se palpita el gran cierre de la Fiesta de la Tradición, con shows folclóricos centrales de primer nivel, como “La Sole”, y la escenificación del Fogón de los arrieros; y la visita de David Lebón y Pedro Aznar, quienes homenajearán el legado de Serú Girán.

    Y los fanáticos de la cultura pop tendrán su cita en la Expo Geek Collection, con una edición especial dedicada a He Man.

    MÚSICA

    Aldo Zaragoza. A las 19:00 h en Bendito Café (Rivadavia 249 este)

    Martín Krywo. A las 19:30 h en Tulum Open Mall

    Vibra alterna. Con Groovy Cats y Filo al Sol. A las 20:00 h en Chalet Cantoni (Av. Libertador General San Martín 3339 oeste)

    Vandalis Nueva Era. A las 20:00 h en Teatro Kümmel (Rawson) Entradas en soloentradas.com

    Vandalis Nueva Era

    Vandalis Nueva Era

    Fiesta de la Tradición de Cienaguita. Con Los Videla, Tierrablanca, Bajosol. A las 21:00 h en Predio Agrupación Gaucha Cienaguita (Capilla Nuestra Señora de la Candelaria, Sarmiento)

    Tobika. Inteligencia Aresanal. A las 20:00 h en Mamadera Bar (Lateral de Circunvalación 1959 norte, antes de Paula Albarracín de Sarmiento)

    Nico Bustos. Ciclo Jazz en el Patio. A las 21:30 h en La Madeleine (restaurante de la Alianza Francesa. Mitre y Sarmiento)

    Pepe Blasco en banda. A las 21:30 h en Barhaus (Av. Leandro Alem 225 sur) Reservas 2644038415

    Tïmo. A las 22:00 h en Mi bodegón (Acceso este 1290 sur, Santa Lucía) Reservas 2645744592

    Oscar Williams. A las 22:00 h en Bernardo (Lateral de Circunvalación oeste, antes de Ignacio de la Roza) Reservas: 2645101144

    Franco Giuliani. A las 22:00 h en El bodegón de Perico (Lat. de Circunvalación a 200 mts de Ignacio de la Roza) Reservas 2644774440

    Noche Callejera – Elio Delgado. A las 22:00 h en Eliazar (calle Paula Albarracín de Sarmiento pasando República del Líbano, Rawson) Entradas en soloentradas

    Javier Guardia. A las 22:00 h en Vintage Lounge Bar (Av. Ignacio de la Roza 1974 oeste, Rivadavia)

    Los del Tayta. A las 22:00 h en Parrilla La 40 (Ruta 40 e Italia, Albardón) Reservas al 2645442030

    Serú Girán, por Lebón y Aznar. A las 22:00 h en Teatro del Bicentenario.

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    Serú Girán por Lebón y Aznar

    De la lora. A las 22:00 h en Barcelona: (Av. Libertador San Martín 1438 oeste) Reservas al 2645812630

    Carlino. A las 22:00 h en Elite Club (Alfonso XIII y Calle Nacional Medano de Oro, Rawson) Reservas al 2646167817

    Ale Peruzzi. A las 23:00 h en Casino del Bono Park. Entrada libre y gratuita

    Omega. A las 23:00 h en La Previa (Av. Libertador San Martín 1442 oeste)

    Tarman. Alerta Rojo y Problemas Internos. A las 23:00 h en Breaking Beer (Av. Libertador San Martín 1538 oeste, Capital)

    La repandilla. A las 23:00 h en Sala del Sol (Av. Guillermo Rawson 1302 sur) Entradas en entradaweb

    La simpática. A las 23:30 h en Denver Bar (Caucete)

    Javito y su grupo Red. A las 00:00 h en Al 700 Club (Sargento Cabral 701 oeste, Desamparados)

    FIESTAS Y FESTIVALES

    Fiesta de la Tradición. Shows centrales de Soledad y Sergio Galleguillo. Fogón de los arrieros. Última noche. Desde las 21:00 en el Anfiteatro Buenaventura Luna, Jáchal. Entradas en Avantti.

    TEATRO

    OVNI. Objetos voladores en Niquivil. Comedia, con Pilar Murcia, Mónica Calvo y Agustín Hierrezuelo. A las 21:00 h en Cooperativa Teatro de Arte (O’Higgins 501 este)

    OVNI

    OVNI

    Fuera de este mundo. Teatro de sombras inspirado en El extranjero, de Albert Camus (desde Mendoza). A las 21:30 h en Sal TeS (Juan B. Justo 335 sur, Rivadavia)

    DANZA

    Cartas de amor que se queman. A las 21:00 h en Expresión Contemporánea (Mendoza 2211 sur, Rawson) Entrada $20.000

    Compañía Vórtex. Antes que yo. A las 21:30 h en Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario.

    ENCUENTROS Y FERIAS

    Expo Geek Collection. Edición He Man. De 16:00 a 21:00 h en Centro Cultural Conte Grand (San Luis y Las Heras) Entrada: libre y gratuita

    Expo Geek

    Expo Geek

    Expo Creativa. Danzas, música, videojuegos, emprendimientos, diseño. Desde las 18:00 h en Complejo La Superiora (Rawson) Entrada: libre y gratuita

    VISITAS Y EXPOSICIONES

    Casa Natal de Sarmiento. La casa despierta de noche. De 20:00 a 00:00 h en Casa Natal de Sarmiento. Actividades, espectáculos, exposiciones, degustaciones. Exposición El arte de la campaña. Estrategias y diplomacia para instalar una figura in partido propio, con exposición interactiva "Cante su voto". Horarios general de atención: Lunes, martes, jueves, viernes, sábados, domingos y feriados: 9:00 a 19:00 h - Miércoles: cerrado al público. Visitas guiadas: 10:00, 12:00, 15:00 y 18:00 h. En Sarmiento 21 sur. Informes al 2645608476.

    Cordillera y mar. Exposición de Marcelo Ferreyra, por sus 40 años en las Artes Visuales. En Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre) Entrada libre y gratuita

    Una taza... una historia para contar. Exposición de la agrupación Tierra Nuestra. En Alianza Francesa (Mitre y Sarmiento) Entrada: libre y gratuita

    Hecho a mano. Exposición de obras de Josefina Barud, Adela Cortínez y Alicia Garcés. Museo Tornambé – Centro de Creación y Museo de Artes Visuales (Av. Libertador San Martín 1666 oeste). Entrada libre y gratuita

    Proyecto Grabado 2026. Aguafuertes, de Quinquela Martín. Palabrerío Furioso. Sensible Huella del Grabado, de José María Pineda. El pulso del Cobre. Además, colección Permanente. Espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 2644200598.

    San Juan se viste de arte. Exposición colectiva con más de 50 artistas sanjuaninos. Espacio Multipropósito El Carrascal (Av. Libertador San Martín y Sarmiento) Entrada libre y gratuita

    Teatro del Bicentenario. Exposición de esculturas de Mirta Romero, con curaduría Alberto Sánchez Maratta. En el hall, con entrada libre y gratuita. Visitas: de lunes a viernes de 9:30 a 14:00 y de 16:00 a 20:00. Sábados de 9.30 a 14:00 h y domingos de 17:00 a 20:00 h. Visitas generales al teatro: lunes a sábado 11.30 y 18:00 h. Días de función en Sala Principal no se realizan visitas. Visita exprés: domingo 18.00 h, sin reserva previa. Las visitas guiadas son gratuitas y no requieren reserva previa. Para más información comunicarse al 4276438 (Interno 114 y 134) o al siguiente número de WhatsApp 2646018626 (solo mensajes). Las Heras 430 sur.

    Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Exposiciones temporarias y permanentes sobre la historia y el patrimonio de San Juan, en diferentes áreas. De lunes a viernes, de 9:30 a 17:00 h (horario corrido) y sábados de 11 a 17 h. Gratis. Mitre 864 Este, Capital, Tel. 2644639775

    Museo Gnecco

    Museo Gnecco

    Museo de la Historia Urbana. Días de visita, en general: entradas $1000 (sanjuaninos), $1500 (resto del país), $2.500 (extranjeros). Menores de 10 años y estudiantes con grupo escolar, gratis. Museo de la Historia Urbana (25 de mayo 1128 oeste, Parque de Mayo)

    Dirección de Bibliotecas populares y Actividades literarias. Exposición Malvinas todo el año, con ilustraciones, vehículos y naves a escala, disponible hasta agosto. Biblioteca Provincial de literatura gráfica y Espacio de ilustradores sanjuaninos. Exposición de ilustradores. De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; sábados de 8:00 a 13:00 h. Entrada gratuita. En Av. Las Heras y Av. 25 de mayo. Gratuito. Informes: 2644217365

    Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías. Entrada libre y gratuita. Av. España 330 norte, Capital.

    Celda histórica de San Martín. Asociación Cultural Sanmartiniana. Visitas, de 9:30 a 13:00 h. Dirección: Calle Laprida 37 oeste. Teléfono 2644543510

    Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

    Museo y Bodega Graffigna. Recorrido, degustación de vinos. Jueves, viernes y sábado, a las 11:00, 14:30 y 16:00 h. Experiencias de maridajes, con reserva previa, entre $10.000 y 20.000. Reservas 2645061581 Colón 1342 N.

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