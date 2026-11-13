Agenda cultural de San Juan: música, teatro, cine y la Fiesta de la Tradición para disfrutar este viernes

La Agenda cultural de San Juan para este viernes 13 de noviembre despliega una variada programación de espectáculos en distintos escenarios de la provincia, con propuestas que abarcan música en vivo, folclore, fiestas populares, danza, teatro, cine, además de diversas exposiciones y muestras culturales abiertas para todo el público.

Agenda cultural de San Juan: variada oferta de música, teatro y festivales para este sábado

Agenda cultural de San Juan: Nito Mestre y La Princesita encabezan un domingo para disfrutar

En música sobresalen el recital de El Kuelgue en La Meseta , el concierto Cuerdas al Aire y una nueva edición de La minga. En Jáchal tendrá lugar la primera noche central de la Fiesta de la Tradición , mientras que la cartelera suma danza en el Conte Grand, stand up y cine independiente.

Vive el folclore . Bailarines invitados Gera Lecich y Silvana Meneses. A las 18:00 h en Museo de la Historia Urbana (Parque de Mayo) Gratis

Menor. Presentación de En el desierto. A las 20:00 h en Chalet Cantoni. Gratis

El Kuelgue. A las 21:00 h en La Meseta. Entradas: $65.000 en Passline

Concierto Cuerdas al Aire. Orquesta Juvenil de guitarras, Orquesta de Guitarras. Dirección Soledad Vega. A las 21:00 h en Aula Magna de la Facultad de Filosofía (Central y Sarmiento) Bono contribución $6.000

El Necio. Homenaje a Silvio Rodríguez. A las 21:00 h en Tetro Kummel (Rawson) Entradas en entradaweb

La Minga. Antes del Sol. Con Cristian Capuelli, Paola Hascher, Caile, La Quimera. A las 22:00 h en el ex patio de Olivia (General Acha y ruta)

Cesar Franov y Paola Grifman. Rock nacional. A las 22:00 h en La Kelita (restaurante del Jockey Club)

Revuelto gramajo. A las 22:00 h en Rocknrolla (Av. Libertador oeste y Circunvalación)

Raúl Riveros. A las 22:00 h en BrewHouse (Av. Libertador Gral. San Martín 4874 oeste)

El Desmonte. A las 22:00 h en Eite (Alfonso XIII y Nacional)

Vía 66. A las 22:00 h en El Bodegón (Acceso este 1290 sur, Santa Lucía)

Ale Music. A las 22:00 h en El Timbó (Ruta 20 km 7,5 , frente al camping de Don Bosco)

Guacamole. A las 22:30 h en Vintage Lounge Bar (Av. Ignacio de la Roza 1974 oeste, Rivadavia)

Barba Gris. A las 22:30 h en Barcelona: (Av. Libertador San Martín 1438 oeste) Reservas al 2645812630

El Chimi y Leo Altamirano. A las 22:30 en Hipólito (República del Líbano 567 oeste)

La Costa. A las 23:00 h en Al 700 Club (Sargento Cabral 700 oeste)

Nibelungos y Folkothers. A las 23:00 h en Intruses (Patricias Sanjuaninas 1077 sur)

El Turco. A las 23:00 h en Casino del Bono Park. Entrada gratuita

Raúl Astorga. A las 23:00 en Luiggi (Av. Rawson y San Lorenzo)

Leo Jorquera. A las 23:00 h en Bernardo (Lateral de Circunvalación oeste, antes de Ignacio de la Roza) Reservas: 2645101144

FIESTAS Y FESTIVALES

Fiesta Nacional de la Tradición. Desde las 21:00 h en el Anfiteatro Buenaventura Luna, Jáchal. Entradas en Avantti.

TEATRO

Tiritos de comedia. A las 22:30hs en Tuki (Las Heras y 25 de Mayo) Entradas $5000 o 2x$8000.

CINE

Cine Aventura. Banff Mountain Film Festival World Tour. A las 20:00 h en Cine Teatro Municipal de Capital (Mitre pasando Mendoza) Entrada $20.000

Cine aventura

El Patrullero 777. Comedia. A las 21:00 h en UPCN (Sarmiento antes de Av. Córdoba) Entrada libre y gratuita

VISITAS Y EXPOSICIONES

Cordillera y mar. Exposición de Marcelo Ferreyra, por sus 40 años en las Artes Visuales. En Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre) Entrada libre y gratuita

Una taza... una historia para contar. Exposición de la agrupación Tierra Nuestra. En Alianza Francesa (Mitre y Sarmiento) Entrada: libre y gratuita

Hecho a mano. Exposición de obras de Josefina Barud, Adela Cortínez y Alicia Garcés. Museo Tornambé – Centro de Creación y Museo de Artes Visuales (Av. Libertador San Martín 1666 oeste). Entrada libre y gratuita

El arte de la campaña. Estrategias y diplomacia para instalar una figura in partido propio, con exposición interactiva "Cante su voto". Horarios de atención: Lunes, martes, jueves, viernes, sábados, domingos y feriados: 9:00 a 19:00 h - Miércoles: cerrado al público. Visitas guiadas: 10:00, 12:00, 15:00 y 18:00 h. En Sarmiento 21 sur. Informes al 2645608476.

Proyecto Grabado 2026. Aguafuertes, de Quinquela Martín. Palabrerío Furioso. Sensible Huella del Grabado, de José María Pineda. El pulso del Cobre. Además, colección Permanente. Espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 2644200598.

Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Exposiciones temporarias y permanentes sobre la historia y el patrimonio de San Juan, en diferentes áreas. De lunes a viernes, de 9:30 a 17:00 h (horario corrido) y sábados de 11 a 17 h. Gratis. Mitre 864 Este, Capital, Tel. 2644639775

San Juan se viste de arte. Exposición colectiva con más de 50 artistas sanjuaninos. Espacio Multipropósito El Carrascal (Av. Libertador San Martín y Sarmiento) Entrada libre y gratuita

San Juan se viste de arte

Teatro del Bicentenario. Exposicion de esculturas de Mirta Romero, con curaduría Alberto Sánchez Maratta. En el hall, con entrada libre y gratuita. Visitas: de lunes a viernes de 9:30 a 14:00 y de 16:00 a 20:00. Sábados de 9.30 a 14:00 h y domingos de 17:00 a 20:00 h. Visitas generales al teatro: lunes a sábado 11.30 y 18:00 h. Días de función en Sala Principal no se realizan visitas. Visita exprés: domingo 18.00 h, sin reserva previa. Las visitas guiadas son gratuitas y no requieren reserva previa. Para más información comunicarse al 4276438 (Interno 114 y 134) o al siguiente número de WhatsApp 2646018626 (solo mensajes). Las Heras 430 sur.

Museo de la Historia Urbana. Días de visita, en general: entradas $1000 (sanjuaninos), $1500 (resto del país), $2.500 (extranjeros). Menores de 10 años y estudiantes con grupo escolar, gratis. Museo de la Historia Urbana (25 de mayo 1128 oeste, Parque de Mayo)

Dirección de Bibliotecas populares y Actividades literarias. Exposición Malvinas todo el año, con ilustraciones, vehículos y naves a escala, disponible hasta agosto. Biblioteca Provincial de literatura gráfica y Espacio de ilustradores sanjuaninos. Exposición de ilustradores. De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; sábados de 8:00 a 13:00 h. Entrada gratuita. En Av. Las Heras y Av. 25 de mayo. Gratuito. Informes: 2644217365

Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías. Entrada libre y gratuita. Av. España 330 norte, Capital.

Celda histórica de San Martín. Asociación Cultural Sanmartiniana. Visitas, de 9:30 a 13:00 h. Dirección: Calle Laprida 37 oeste. Teléfono 2644543510

Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

Museo y Bodega Graffigna. Recorrido, degustación de vinos. Jueves, viernes y sábado, a las 11:00, 14:30 y 16:00 h. Experiencias de maridajes, con reserva previa, entre $10.000 y 20.000. Reservas 2645061581 Colón 1342 N.