La Agrupación Tierra Nuestra San Juan dejó su huella artística en Exactas

Inauguraron el mural creado por 70 ceramistas como homenaje a la UNSJ. Quedó emplazado en la facultad que le abrió las puertas.

Integrantes de la Agrupación Tierra Nuestra San Juan y autoridades de la Facultad de Ciencias Exactas, junto al mural.

La comunidad de la Universidad Nacional de San Juan participó en la inauguración oficial del mural colectivo "Huellas de la tierra", realizado por la Agrupación Tierra Nuestra San Juan en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, como un obsequio a la universidad pública y en reconocimiento a su apoyo.

El proyecto demandó más de un año de trabajo y reunió la labor artesanal de unos 70 ceramistas. "Un riquísimo camino en equipo lo hizo posible", destacó Gabriela Garrido. La integrante del colectivo había explicado a DIARIO DE CUYO que la iniciativa surgió como un homenaje a la institución que les abrió las puertas para realizar su primer encuentro. "Es nuestro primer mural y estamos felices del lugar en el que queda", expresó en sus redes tras concluir el proceso.

La pieza integra diversas representaciones de la naturaleza y de las disciplinas que se estudian en esa unidad académica. En un mismo muro conviven placas que remiten a los minerales, la flora, la fauna, el agua, el aire y los astros. La propia agrupación describió el mural como "lleno de diversidad, crisol de miradas y valoraciones acerca de nuestro querido hogar, La Tierra".