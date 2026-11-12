    • 12 de noviembre de 2026 - 20:40

    La Agrupación Tierra Nuestra San Juan dejó su huella artística en Exactas

    Inauguraron el mural creado por 70 ceramistas como homenaje a la UNSJ. Quedó emplazado en la facultad que le abrió las puertas.

    Integrantes de la Agrupación Tierra Nuestra San Juan y autoridades de la Facultad de Ciencias Exactas, junto al mural.

    Integrantes de la Agrupación Tierra Nuestra San Juan y autoridades de la Facultad de Ciencias Exactas, junto al mural.

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    El proyecto demandó más de un año de trabajo y reunió la labor artesanal de unos 70 ceramistas. "Un riquísimo camino en equipo lo hizo posible", destacó Gabriela Garrido. La integrante del colectivo había explicado a DIARIO DE CUYO que la iniciativa surgió como un homenaje a la institución que les abrió las puertas para realizar su primer encuentro. "Es nuestro primer mural y estamos felices del lugar en el que queda", expresó en sus redes tras concluir el proceso.

    La pieza integra diversas representaciones de la naturaleza y de las disciplinas que se estudian en esa unidad académica. En un mismo muro conviven placas que remiten a los minerales, la flora, la fauna, el agua, el aire y los astros. La propia agrupación describió el mural como "lleno de diversidad, crisol de miradas y valoraciones acerca de nuestro querido hogar, La Tierra".

    Más que un mural

    La presentación de la obra formó parte de una propuesta cultural abierta al público y de acceso gratuito. Durante el encuentro se desarrolló una feria de cerámica, talleres, intervenciones musicales y un ciclo de charlas temáticas vinculadas a la actividad.

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